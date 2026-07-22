Ce este Nürburgring și de ce contează

Nürburgring Nordschleife este unul dintre cele mai grele circuite din lume. Are 20,8 km, 73 de viraje și diferențe de nivel de aproximativ 300 de metri. Este poreclit „Iadul Verde”, pentru că nu este un circuit plat și previzibil, ci o combinație de viraje rapide, denivelări, zone oarbe, frânări puternice și asfalt care poate schimba aderența de la o zonă la alta.

De aceea, producătorii auto îl folosesc ca test suprem. Dacă o mașină rezistă acolo, înseamnă că frânele, bateria, răcirea, suspensia, direcția și software-ul au trecut printr-un stres greu de reprodus pe drumurile normale.

Timpul exact pentru Xiaomi YU7 GT: 10:29,483 fără șofer

Xiaomi YU7 GT cu Track Package a făcut turul autonom în 10 minute și 29,483 secunde, fără șofer la bord. Nürburgring spune că este prima tură complet autonomă cronometrată oficial în aproape 100 de ani de istorie a circuitului.

În urma acestui test, Nürburgring a introdus și o categorie nouă: „Autonomous Driving”.

Pentru comparație, același Xiaomi YU7 GT, dar condus de pilotul Vincent Radermecker, a făcut anterior un tur în 7 minute și 22,755 secunde. Asta înseamnă că varianta autonomă a fost cu peste 3 minute mai lentă decât omul.

Xiaomi YU7 GT, tur complet și fără greșeli la Nürburgring

Timpul nu este spectaculos dacă îl compari cu recordurile clasice. Dar aici nu acesta este punctul principal.

Partea importantă este că mașina a reușit să parcurgă singură un circuit foarte lung și foarte dificil, fără un șofer care să corecteze greșelile. A trebuit să frâneze, să accelereze, să aleagă traiectorii, să gestioneze virajele și diferențele de nivel, totul fără intervenție umană.

Asta este mult mai greu decât mersul autonom pe o autostradă dreaptă. Pe Nürburgring, o greșeală de câțiva metri poate însemna ieșire în decor.

Christian Stephani, directorul general al Nürburgring, a spus că turul Xiaomi arată cum „tehnologia continuă să evolueze” și confirmă rolul circuitului în dezvoltarea viitoarelor mașini.

Ce soft a folosit Xiaomi YU7 GT la Nürburgring

Oficial, mașina este descrisă ca Xiaomi YU7 GT cu Track Package. Nürburgring confirmă că turul a fost făcut fără șofer și că încercarea a fost cronometrată după procedurile oficiale.

Ce nu avem, însă, este o confirmare clară că software-ul folosit este identic cu cel de pe mașinile livrate clienților. Cel mai corect este să spunem că a fost un test tehnologic, nu o funcție pe care o primești mâine pe o mașină de stradă.

Mașinile moderne Xiaomi folosesc deja hardware avansat pentru asistență la condus, inclusiv LiDAR, camere, radar și putere mare de procesare. Dar un tur autonom pe Nürburgring este altceva decât condusul asistat în oraș sau pe autostradă.

Cu ce ne ajută pe noi că o mașină face un circuit

Pentru șoferul obișnuit din România, un tur pe Nürburgring nu înseamnă că mașina va conduce singură prin București, Cluj sau Constanța. Drumurile reale au pietoni, bicicliști, gropi, marcaje lipsă și șoferi imprevizibili.

Dar astfel de teste ajută la dezvoltarea tehnologiei. Un circuit dur forțează sistemele să reacționeze rapid, să controleze mașina la viteze mari și să gestioneze situații limită. Din asta pot ieși sisteme mai bune de frânare automată, control al stabilității, evitare a obstacolelor și asistență la condus.

Pe scurt, recordul nu este pentru ca tu să mergi singur pe circuit. Este pentru ca mașinile de serie să devină mai sigure și mai inteligente.

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