Dacia Logan, preferata fanilor de la Nurburgring

Dacia Logan, înscrisă de echipa Ollis Garage Racing în clasa SP 3T, participă la această cursă de prestigiu din 2021 și a devenit un adevărat simbol al competiției. Are un aspect simpatic, ca o mașină de cumpărături, dar a câștigat inimile fanilor. La volanul său s-au aflat, rând pe rând, Oliver Kriese, fondatorul echipei, împreună cu Alexander Becker, Christian Geilfus și Robert Neumann.

Cu doar 165 de cai-putere, Loganul are nevoie de peste 12 minute pentru a parcurge turul de 20,8 kilometri, cu aproximativ patru minute mai mult decât supermașinile GT3. Totuși, diferențele de performanță nu au împiedicat echipa să câștige notorietate și să se bucure de sprijinul fanilor, în ciuda unei penalizări de cinci poziții pe grilă pentru o întoarcere neautorizată în timpul antrenamentelor.

Cu toate acestea, Loganul rămâne un outsider în competiția cu modelele din clasa SP 9, recunoscute pentru viteza lor superioară. A fost implicat și în accidente urâte de-a lungul anilor. Incidentul din 2023, când Laurin Heinrich și-a lovit Porsche-ul de Dacia condusă de Maximilian Weissermel, rămâne încă proaspăt în memoria fanilor, alături de accidentul din 2025 în care Martin Kaffka a fost implicat cu un Aston Martin GT4 pilotat de Aris Balanian.

După ce a întâmpinat probleme tehnice cu câteva ore înainte de final, Dacia Logan s-a întors pe circuit, spre deliciul fanilor. Pe social media, unii s-au întrecut în glume: „Putea să câștige dacă oprea aerul condiționat” sau „a fost a 3-a prea puternică” fiind printre remarcile făcute de internauți.

Max Verstappen, pe circuit alături de 3 români

Pe lângă prezența inedită a Daciei Logan, evenimentul din acest an s-a bucurat și de participarea cvadruplului campion mondial de Formula 1, Max Verstappen. Pilotul celor de la Red Bull Racing în „Marele Circ” s-a aflat aici la volanul unui Mercedes, și a condus pentru cea mai mare parte a cursei, dar o problemă tehnică apărută cu 4 ore înainte de final a pus capăt speranțelor sale și ale celor 3 colegi ai săi. În final, mașina cu numărul 3, condusă de Verstappen, Juncadella, Gounon and Auer, a terminat doar pe locul 38.

Pe prima poziție s-a aflat un alt Mercedes, cel cu numărul 80, condus de Engel, Stolz, Schiller, Martin, care au adus prima victorie pentru echipa germană pe Nurburgring din 2016. Pe 2 a fost clasat Lamborghiniul cu numărul 84, iar pe ultima treaptă a podiumului a urcat un Aston Martin, cel cu numărul 34.

La Nurburgring au concurat și 3 piloți români. Sergiu Nicolae și Alexandru Vasilescu au condus mașina cu numărul 177, un BMW M4 GT4 EVO (G82), alături de 2 americani, în timp ce Aldrin Opran s-a aflat la volanul unui BMW M240i, care a purtat numărul 652.

Echipa lui Aldrin Opran a terminat pe locul 4 la clasa sa, în timp ce BMW-ul lui Sergiu Nicolae și Alexandru Vasilescu a fost clasat pe locul 8 la clasa sa.

