Asta înseamnă că creatorii de conținut vor vedea, probabil, „o creștere mai rapidă a numărului total de vizionări în viitor”, a precizat platforma într-o postare pe blog.

Această actualizare aliniază metoda de numărare a vizionărilor pentru clipurile standard cu cea deja aplicată în cazul Shorts, format lansat în 2023. Pe TikTok și Instagram, o vizionare este înregistrată imediat ce un videoclip începe să ruleze sau se repetă, iar pe X, după cel puțin două secunde de vizionare.

Metoda originală de contorizare va fi păstrată în Analytics

Potrivit unui articol publicat de The Verge, YouTube va păstra însă metoda originală de calculare a vizionărilor sub metricul „engaged views” în tool-ul Analytics.

Deși nu e complet clar cum erau numărate anterior vizionările, se considera, în general, că utilizatorul trebuia să urmărească cel puțin 30 de secunde dintr-un clip standard pentru ca view-ul să fie contorizat.

YouTube a precizat că această schimbare nu va afecta câștigurile creatorilor sau criteriile de eligibilitate pentru Programul de Parteneriat YouTube (YPP).

Monetizarea rămâne neschimbată

Veniturile vor continua să fie calculate pe baza „engaged views pentru Shorts” și a „engaged hours”.

„Istoric, am folosit mai multe sisteme de numărare a vizionărilor contorizate pentru diferite formate”, au mai explicat cei de la YouTube.

„Totuși, am auzit că cei care creează conținut își doresc să eliminăm confuzia metricilor și să înțeleagă mai bine expunerea reală. Sperăm că echivalarea metricilor pe toate formatele le va oferi o imagine mai clară asupra expunerii lor totale”.

Această modificare vine în contextul altor actualizări recente adresate creatorilor, inclusiv creșterea cerințelor necesare pentru aderarea la YPP, care va fi implementată anul viitor.

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