Haine probate online, cu ajutorul inteligenței artificiale

Așteptările lungi în fața cabinelor de probă și drumurile înainte și înapoi la magazine pentru a returna hainele care nu se potrivesc ar putea deveni, în curând, istorie.

Zara pare să fi găsit soluția ideală pentru cei care preferă să evite proba clasică, mizând pe inteligența artificială. Brandul spaniol testează în prezent o nouă funcționalitate disponibilă în aplicația sa mobilă: o cabină de probă virtuală extrem de realistă.

Cum funcționează cabina virtuală Zara

Principiul este simplu. Conform publicației sudinfo.be, utilizatorul încarcă două fotografii personale, iar aplicația creează, pe baza acestora, un avatar personalizat, care respectă silueta și proporțiile reale ale fiecărei persoane.

Hainele sunt apoi ajustate digital pe această morfologie, oferind impresia realistă că sunt purtate în mod real. Rezultatul este unul spectaculos, apropiat de experiența unei probe fizice.

În maxim 3 minute, aplicația generează nu doar o imagine statică, ci și o scurtă secvență video în care ținuta apare în mișcare pe avatar. Astfel, utilizatorii pot evalua mult mai clar cum cade materialul, volumul hainelor și croiala, fără a părăsi confortul propriei locuințe.

Aplicația ne permite apoi să salvăm articolele care ne plac și chiar să le adăugăm direct în coș odată ce mărimea a fost aleasă.

Funcția este disponibilă pe mai multe piețe, inclusiv Marea Britanie, Mexic, Spania, Germania și Olanda, cu planuri de extindere globală.

La sfârșitul anului trecut, Zara anunța că utilizează inteligența artificială pentru a crea noi imagini ale unor modele reale în diferite ținute, accelerând astfel procesul de producție. Demersul Zara a fost raportat pentru prima dată de ziarul londonez CityAM, axat pe afaceri, care a citat un model anonim spunând că Zara a cerut aprobarea pentru a edita imaginile cu AI, pentru a arăta diferite articole și că au fost plătiți cu aceeași sumă ca și cum ar fi călătorit pentru o altă ședință foto.