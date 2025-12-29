Avionul, un Boeing 737 MAX, a decolat de pe pista 15 și a urcat până la altitudinea de 35.000 de picioare, circa 10.500 de metri, înainte de a intra în spațiul aerian francez, unde echipajul a declarat stare de urgență (squawk 7700).

Aparatul a ajuns până deasupra regiunii franceze Bretania (Brest) înainte de a fi nevoit să se întoarcă. Potrivit unui martor, „pilotul a anunțat că avionul a intrat în turbulența produsă de un alt avion aflat la o distanță de șapte mile (11 kilometri).

În timpul incidentului, avionul s-a înclinat la 45 de grade și a coborât brusc, „10.000 de picioare”, circa 3.000 de metri.

Pasagerii au declarat pentru The Aviation Herald că turbulențele au avut loc în timp ce serviciul de cabină era în desfășurare. „Turbulențele au provocat daune la bord, au aruncat pasagerii din scaune, iar unii au fost loviți”. O pasageră s-a rănit la mână chiar după ce a fost lovită de căruciorul de servire.

Eram în acest zbor. A fost ceva ce vezi într-un film de groază. Zburam lin, apoi, de nicăieri, avionul s-a zdruncinat extrem de repede spre stânga și apoi spre dreapta – pasageră rănită.

„Ne-am prăbușit și am fost aruncați din scaune. Am ieșit teafăr fizic, dar impactul psihic a fost îngrozitor”, a sunat altă declarație.

Ryanair, companie irlandeză low-cost, a transmis o declarație în care a precizat: „Zborul FR1121 de la Birmingham către Tenerife din 28 decembrie s-a întors la aeroportul Birmingham la scurt timp după decolare, din cauza turbulențelor. Aeronava a aterizat în mod normal, înainte ca pasagerii să fie debarcați și să se întoarcă la terminal, unde câțiva au primit asistență medicală. Zborul a continuat către Tenerife, la ora 21.06, ora locală”.

Avionul a aterizat la ora 14.50, la o oră și 32 de minute de la decolare. Acesta a fost parcat pe o platformă izolată a aeroportului pentru ca echipele de urgență să poată interveni.