Cei care se află în această situație pot rămâne în sistemul public de sănătate doar dacă achită individual contribuția de 2.430 de lei (sumă ce poate fi plătită și în rate), pentru a beneficia în continuare de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Directorul CJAS Galați, dr. Ciprian Groza, a anunțat câți gălățeni și-au pierdut calitatea de asigurat după 1 septembrie și ce pași trebuie să urmeze aceștia pentru a se reînscrie în sistem.

„La data de 31 iulie 2025, în județul și municipiul Galați figurau 26.692 de persoane coasigurate. Dintre acestea, până la 11 septembrie 2025, un număr de 1.273 au intrat în Programele Naționale de Sănătate (PNS) – care acoperă domenii precum bolile transmisibile, cancerul sau diabetul – iar 2.682 s-au asigurat prin completarea declarației D212”, a explicat Ciprian Groza.

Orice persoană care și-a pierdut statutul de asigurat și dorește să continue să beneficieze de servicii medicale gratuite trebuie să meargă personal la ANAF pentru a depune declarația unică (formular 212).

Formularul se completează astfel:

se trec datele personale (nume, prenume, CNP, domiciliu);

la pagina a treia, capitolul II, se bifează Secțiunea 1, litera E („persoană fără venituri”);

sistemul va genera automat baza de calcul CASS: 24.300 lei;

contribuția datorată: 2.430 lei (10% din baza de calcul), sumă ce apare automat și în Secțiunea 3.

Printre persoanele care și-au pierdut statutul de coasigurat se numără mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului, persoanele care până la 1 septembrie 2025 erau asigurate prin calitatea de coasigurat al unui membru al familiei, clericii și personalul monahal,

