Atacul a avut loc luni seara, când aproximativ 100 de oameni s-au adunat în localitatea Chaung U, din centrul Myanmarului, pentru a sărbători o zi națională.

O campanie sângeroasă de recucerire a teritoriului

De la lovitura de stat din 2021, când armata a preluat puterea, declanșând un război civil cu grupări de rezistență și miliții etnice, mii de oameni au murit și milioane au fost strămutate.

După ce a pierdut controlul asupra mai mult de jumătate din țară, armata obține din nou câștiguri semnificative printr-o campanie deosebit de sângeroasă de bombardamente și atacuri aeriene.

Localitatea atacată luni se află în regiunea Sagaing, un important teatru de război. Zone întinse de acolo se află sub controlul milițiilor voluntare formate după lovitura de stat pentru a lupta împotriva juntei militare.

Aceste grupuri, cunoscute sub numele de Forțele de Apărare ale Poporului (PDF), administrează și autoritățile locale. Un oficial al PDF local a declarat că primiseră informații despre un posibil atac aerian în timpul adunării de luni.

Au încercat să încheie protestul rapid, dar parapantele motorizate au ajuns mai devreme decât se așteptau, a spus el.

„Totul s-a întâmplat în șapte minute”, a adăugat. El a precizat că explozia i-a rănit piciorul, însă unii oameni din apropierea lui au fost uciși.

Localnicii au declarat că, după atac, a fost dificil să identifice corpurile celor uciși.

„Copiii au fost sfâșiați complet”, a spus, pentru agenția AFP, o femeie care ajutase la organizarea evenimentului. Ea nu era la fața locului în momentul atacului, dar a participat la funeraliile de marți și a adăugat că încă se „adunau părți de trupuri”.

Condamnare internațională și reacții

Într-un comunicat publicat marți, Amnesty International a afirmat că utilizarea parapantelor motorizate de către junta militară pentru a ataca comunități face parte dintr-o „tendință alarmantă”.

BBC Burmese a relatat recent că junta recurge din ce în ce mai des la astfel de aparate, în contextul lipsei de avioane și elicoptere.

Sancțiunile internaționale impuse în ultimii ani au îngreunat achiziționarea de echipamente militare pentru conducerea militară a Myanmarului.

Cu toate acestea, dronele și tehnologia militară avansată furnizate de China și Rusia au oferit juntei un avantaj pe câmpul de luptă, potrivit analiștilor.

Joe Freeman, cercetător pentru Myanmar la Amnesty International, a declarat că atacul „ar trebui să fie un semnal de alarmă cumplit că civilii din Myanmar au nevoie urgentă de protecție”.

El a făcut apel și la ASEAN – blocul regional al țărilor din Asia de Sud-Est, care urmează să se reunească mai târziu în această lună – „să intensifice presiunile asupra juntei și să revizuiască o abordare care a eșuat poporului din Myanmar timp de aproape cinci ani”.

Alegeri controversate în decembrie, în Myanmar

Priveghiul cu lumânări de luni fusese organizat ca un protest pașnic față de recrutările militare forțate și ale alegerilor naționale care se apropie.

Participanții cereau, de asemenea, eliberarea prizonierilor politici, inclusiv a lui Aung San Suu Kyi, lidera aleasă democratic, destituită în lovitura de stat și închisă.

Myanmar urmează să organizeze alegeri generale în decembrie, primele de la lovitura de stat din 2021. Criticii susțin însă că scrutinul nu va fi nici liber, nici corect, permițând armatei să își mențină puterea necontrolată asupra țării.

