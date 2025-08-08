Procesul, intentat joi, este primul de acest fel din partea unei organizații de știri japoneze importante, potrivit AFP.

Acuzații grave împotriva Perplexity

Yomiuri acuză Perplexity de „exploatarea gratuită a rezultatelor activităților organizațiilor de știri, care au investit mult efort și cheltuieli”.

Un purtător de cuvânt al ziarului a adăugat că acest lucru „ar putea avea un impact negativ asupra jurnalismului precis… și ar putea zdruncina bazele democrației”. Procesul, depus la Tokyo, solicită daune de 2,2 miliarde de yeni (14,7 milioane de dolari), echivalentul a 120.000 de articole Yomiuri utilizate „fără permisiune” între februarie și iunie.

De asemenea, se cer daune pentru pierderea veniturilor din publicitate.

Impactul asupra industriei media

Yomiuri Shimbun, cu un tiraj zilnic de aproximativ șase milioane de exemplare, este unul dintre cele cinci mari ziare cotidiene din Japonia. Acest caz se alătură unei serii de procese intentate de companii media din întreaga lume împotriva firmelor de AI. Perplexity nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.

După un proces intentat de Wall Street Journal și New York Post în octombrie, compania a criticat „postura adversă” a multor organizații media ca fiind „mioapă, inutilă și autodistructivă”.

