De la ce oră vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române

Sâmbătă, pe data de 15 august, începând cu ora 10.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române, iar în raionul maritim travers va fi desfășurat Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”, care va cuprinde o serie de secvențe de instruire pentru luptă în toate mediile de acțiune – de suprafață, subacvatic și aerian.

Trei nave militare ale Turciei vor fi prezente în Portul Constanța

Ambasada Turciei din România a anunțat că trei nave militare ale Turciei vor fi prezente în Portul Constanța, cu ocazia festivităților de Ziua Marinei.

„Navele noastre militare TCG Kemalreis (F-247), TCG Burgazada (F-513) și TCSG Dost vor efectua o vizită portuară în Constanța pentru a participa la festivitățile dedicate Zilei Forțelor Navale Române, pe 15 august.

Pe durata vizitei lor în Constanța, navele noastre vor fi deschise publicului în datele și intervalele orare specificate mai jos:

  • 12 august 2026: 13:00 – 17:00
  • 13–14 august 2026: 10:00 – 12:00 și 14:00 – 17:00

Vă informăm că nava TCSG Dost nu va fi prezentă în port pe data de 14 august. Invităm cordial pe toți cei care doresc să viziteze navele noastre să vină în timpul orelor programate”, potrivit ambasadei.

Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari

Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, în intervalul orar 20.00-23.00, precizează Forțele Navale Române, mai scrie publicația menționată.

În weekendul de Ziua Marinei vor fi concerte pe faleza Cazinoului din Constanța: Red Swing Band și Tania Turureanu. De asemenea, pe 15 august, de la ora 22:00, municipalitatea anunță și un spectacol de lasere și proiecții luminoase, inclusiv pe fațada Cazinoului.

Ce este Ziua Marinei

Ziua Marinei Române este o sărbătoare civilă și militară dedicată onorării marinarilor militari și civili, precum și istoriei navigației românești. Se celebrează anual la data de 15 august și coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor.

Aceasta zi are o semnificație puternică pentru marinarii români, care o consideră pe Sfânta Maria protectoarea lor în călătoriile pe mare sau pe Dunăre. Din punct de vedere oficial, Ziua Marinei Române a fost consacrată prin Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004 și, începând cu anul 2009, a devenit o sărbătoare națională.

Când a fost sărbătorită prima dată Ziua Marinei

Ziua Marinei Române a fost sărbătorită pentru prima dată la 15 august 1902, în Portul Constanța, la bordul crucișătorului „Elisabeta”, unde a avut loc o slujbă în prezența ministrului de război Dimitrie A. Sturdza și a altor oficialități.

De-a lungul anilor, această sărbătoare a crescut în amploare, incluzând ceremonii militare și religioase, parade navale și alte manifestări dedicate tradițiilor marinărești și valorilor marinei române.

De ce a fost aleasă data de 15 august pentru Ziua Marinei

Data de 15 august a fost aleasă pentru Ziua Marinei Române deoarece coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare), care este considerată protectoarea marinarilor.

Această legătură simbolică între credința în protecția Fecioarei Maria și viața pe mare a făcut ca încă din secolul al XIX-lea ceremoniile dedicate marinarilor să fie organizate în această zi. Astfel, Ziua Marinei onorează marinarii militari și civili, dar și tradiția și istoria navigației românești, îmbinând respectul pentru valorile spirituale cu celebrarea tradițiilor marinărești.



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