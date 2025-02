De Hannah Murphy, Stephen Morris, Michael Acton (San Francisco). Relatare suplimentară de Rafe Uddin și Cristina Criddle (San Francisco)

Zuckerberg se află în avangarda unei răsturnări dramatice de atitudine în Silicon Valley, ale cărei forțe de muncă tradițional liberale au fost șocate de o reacție amplă împotriva politicilor de diversitate și a disidenței angajaților.

Potrivit unor interviuri cu mai mulți actuali și foști lucrători din domeniul tehnologiei, precum și cu cadre universitare, au existat puține proteste din partea personalului de stânga împotriva fondatorilor și directorilor executivi ai Meta, Amazon, Apple și Google, care au fost cu toții așezați proeminent în spatele lui Trump în timpul inaugurării sale.

Aceste persoane au declarat că mulți membri ai personalului se tem de o piață a locurilor de muncă mai puțin sigură în urma sutelor de mii de concedieri din domeniul tehnologiei în 2023 și 2024. Unele persoane din interior au observat că recentele schimbări de politică au fost chiar salutate de anumiți angajați mai tineri, predominant bărbați, care înclinau spre dreapta, sau ignorate de personalul mai apolitic, inclusiv de unii angajați internaționali cu vize sponsorizate de companie.

„Anterior, personalul Meta ar fi izbucnit în indignare cu privire la orice a fost problema în acea săptămână sau lună”, a declarat un fost angajat senior. „Acum pare că e liniște”. Reacția moderată la manifestările publice de sprijin pentru noul președinte i-a determinat pe unii să deplângă moartea lentă a activismului în Silicon Valley.

„În anii 2010, exista sentimentul că Silicon Valley era diferită, avea o cultură rarefiată”, a declarat Alison Taylor, profesor asociat clinic la NY University Stern School of Business, axat pe responsabilitatea corporativă. „Acum ești la fel ca orice alt conglomerat care distruge sindicate”. Pentru alții, schimbarea a fost necesară.

„Nu vreau ca o grămadă de puști mucoși de pe coasta de vest să-mi spună ce pot sau nu pot spune online”, a declarat un avocat senior din domeniul tehnologiei. „Lucrurile au mers mult prea departe”. Ca întreprinderi nou-înființate, companii precum Google și Meta au atras talente cu promisiunea transparenței și a dezbaterilor deschise în cadrul întâlnirilor săptămânale ale tuturor angajaților.

În 2018, Google a fost pedepsită după ce mii de angajați au plecat în semn de protest față de tratamentul îngăduitor aplicat bărbaților de rang înalt acuzați de comportament sexual nepotrivit. La Apple, în 2021, o revoltă a personalului, denumită mișcarea „AppleToo”, a atras atenția asupra culturii și politicilor secrete ale producătorului iPhone în materie de sindicalizare, transparență salarială și hărțuire.

National Labor Relations Board (NLRB), agenția federală care protejează drepturile lucrătorilor, a depus de atunci mai multe plângeri care acuză compania de încălcări ale legislației muncii, inclusiv represalii împotriva angajaților care au vorbit. Apple contestă aceste afirmații. În timpul pandemiei, sute de angajați ai Meta au organizat ieșiri „virtuale” după ce compania nu a dat jos postările incendiare ale lui Trump în timpul primului său mandat.

Acum, chiar și actele minore de activism sunt înăbușite, potrivit actualilor și foștilor angajați din domeniul tehnologiei. La Google a dispărut recent un portal intern al mândriei folosit de personal pentru a promova și coordona evenimente LGBTQ. Alphabet, compania mamă a Google, și Amazon au redus angajamentele în materie de diversitate, echitate și incluziune (DEI) și au eliminat grupurile interne care promovau problemele LGBTQ.

Google a declarat că și-a revizuit eforturile în materie de diversitate „ca urmare a recentelor decizii judecătorești și ordine executive pe această temă”. Cher Scarlett, inginer de software și unul dintre liderii mișcării AppleToo, a cărei plângere NLRB este încă în așteptarea procesului, a declarat că a văzut angajați Apple pe un forum online privat spunând „lucruri care m-au șocat cu adevărat: „ar trebui să vedem cum se desfășoară (președinția Trump)” sau „poate că este cel mai bun lucru””.

La Meta, personalul a fost avertizat în mod expres că oricine este prins divulgând informații presei despre companie va fi concediat, iar sesiunile de întrebări și răspunsuri cu Zuckerberg sunt acum atent verificate. La începutul acestei luni, compania a anunțat că va reduce 5% din personal, Zuckerberg afirmând că vor fi vizați „cei mai puțin performanți”.

În timp ce mesageria internă a Meta continuă să fie inundată de dezbateri, echipa sa de relații cu comunitatea a șters anumite critici, citând regulile privind contribuția personalului la un „loc de muncă respectuos”, au declarat mai multe persoane.

Un astfel de exemplu a fost eliminarea mesajelor ofensatoare cu privire la numirea confidentului lui Trump, Dana White, în consiliul de administrație al Meta în ianuarie. Șeful UFC a prezentat scuze publice în 2023, după ce a apărut un videoclip în care își pălmuia soția. Meta a refuzat să comenteze. Au existat o serie de plecări de profil înalt.

Luna trecută, Roy Austin, vicepreședintele Meta pentru drepturi civile, a anunțat că pleacă, în timp ce șeful departamentului de mediu, social și guvernanță (ESG) a plecat și el. În general, reacția a fost moderată, fără protestele, petițiile sau scrisorile deschise obișnuite în timpul altor perioade de agitație. „Există un grup de tehno-libertarieni mai vocal și care a avut un succes financiar semnificativ? Absolut”, a declarat Ro Khanna, congresman și democrat din California, a cărui circumscripție include părți din Silicon Valley.

„Și există antreprenori mai tineri, între 30 și 40 de ani, care sunt influențați de acest grup. Dar există o dezbatere în care marea majoritate din Silicon Valley încă mai crede în schimbările climatice, încă mai crede în guvernul constituțional, încă mai crede în beneficiile imigrației.”

Ariella Steinhorn, fost oficial de comunicare al Uber, care acum conduce o companie media care sprijină denunțătorii, a declarat: „Genul de activiști super vocali nu vor mai lucra niciodată pentru companiile de tehnologie – ei trebuie să fie în exterior. Marea majoritate nu beau Kool-Aid, nu sunt activiști – dar sunt în conflict.” Cei care au rămas au sugerat că tăcerea a venit deoarece puțini au vrut să fie trecuți pe lista neagră ca scandalagii sau să piardă un loc de muncă bine plătit în condițiile în care piața tehnologiei este mai saturată.

„Cu excepția inginerilor, nimeni nu ar putea visa la compensațiile pe care le primesc (dacă s-ar muta) în altă parte”, a declarat un fost angajat senior Meta. „Ei au cătușe de catifea”. Pentru personalul internațional aflat în SUA cu vize sponsorizate de companie, care este amenințat cu pierderea statutului de imigrant dacă își pierde locul de muncă, miza este și mai mare.

„Glumim spunând că programatorii cu vize H1B au un ștreang în jurul gâtului”, a declarat un angajat din domeniul tehnologiei. Totuși, unii cred că pendulul cultural se va întoarce. „Speranța mea este că va exista un moment de claritate morală, în care aceste companii vor realiza că nu pot fi de acord cu agenda lui Trump”, a declarat Khanna. „Dacă va exista o criză constituțională, aș spera că acești lideri tehnologici vor fi alături de noi.”

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

