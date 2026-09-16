Bandele ecuadoriene „Los Tiguerones” și „Los Choneros” aduc mercur în Columbia pentru exploatarea ilegală a aurului, în schimbul cocainei. Mercurul este transportat prin Bolivia și Peru, apoi introdus clandestin în Columbia în regiuni precum Antioquia și Putumayo, și de acolo, spre Europa, arată o investigație El Colombiano.

Narcotraficanții din Ecuador aduc mercur pentru extragerea ilegală a aurului din Columbia și îl schimbă pe cocaină. O investigație exclusivă dezvăluie o nouă rută de contrabandă și identifică grupurile implicate în această rețea criminală.

Mercur de contrabandă pentru exploatarea ilegală a aurului

Bandele criminale ecuadoriene „Los Tiguerones” și „Los Choneros” joacă un rol esențial în introducerea mercurului în Columbia.

Metalul toxic este utilizat în regiunile Antioquia, Bolívar și Putumayo pentru extracția ilegală a aurului.

Mercurul este importat legal în Bolivia din China, iar de acolo este transportat pe cale terestră prin Peru și introdus clandestin în Columbia prin granițele din Nariño și Putumayo.

Lider arestat în Armenia

Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, un lider notoriu al grupării „Los Tiguerones”, a fost arestat pe 26 august, în Armenia.

Arestarea sa a dezvăluit o rețea complexă de contrabandă, care ar putea declanșa conflicte violente între grupurile implicate pentru controlul pieței negre a mercurului.

Relația dintre „Los Tiguerones” și „Los Choneros” cu structura Comandos de Frontera, condusă de Geovany Andrés Rojas, alias „Araña”, este crucială.

Comandos de Frontera facilitează transportul mercurului în Columbia, percepând taxe sau primind o parte din marfă ca plată.

Ascuns în butelii cu oxigen medical sau stingătoare

Metalul este ascuns în recipiente de oxigen medical sau stingătoare modificate și transportat către piețele din Cali și Medellín, unde este schimbat pe cocaină.

În noua rețea de contrabandă sunt implicate nume importante, inclusiv William Alcívar Bautista, alias „Negro Willy”, liderul absolut „Los Tiguerones”, și Galo Javier Suárez Román, alias „Gato Negro”, arestat în Barranquilla.

De asemenea, Roberto Álvarez Vera, cunoscut drept „Gerente”, a fost condamnat în Ecuador la 13 ani de închisoare pentru spălare de bani.

În ceea ce privește „Los Choneros”, liderul lor, José Macías Villamar, alias „Fito”, a fost extrădat în Statele Unite în iulie 2025, după ce a fost legat de mai multe acte de violență, inclusiv de masacrarea a 11 militari în Ecuador.

Creșterea concurenței pe piața mercurului

În timp ce grupurile ecuadoriene își extind influența în Columbia, alte organizații criminale, precum Clanul Golfului și disidențele Farc, încearcă să controleze piața mercurului.

Metalul este importat, de asemenea, din Mexic și China, fiind folosit în exploatarea ilegală a aurului în regiuni precum Chocó, Antioquia și Amazonia.

Prețul mercurului pe piața neagră a scăzut drastic, de la 6 milioane de pesos pe liră în 2024 la 700.000-1,2 milioane de pesos în prezent.

Această scădere de preț este cauzată de creșterea ofertei, ceea ce ar putea duce la conflicte violente între grupurile rivale.

Legislația nu oprește contrabanda

Deși utilizarea mercurului în minerit a fost interzisă în Columbia din 2023, iar importul său este restricționat din 2018, rețelele criminale continuă să exploateze lacunele legislative.