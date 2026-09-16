Ce se întâmplă în creierul tău când mergi la teatru. Experiment inedit la Cluj: artiști din 7 țări și medici neurochirurgi pun în scenă un festival diferit

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Ce se întâmplă, de fapt, în creierul tău când râzi sau plângi la teatru? Nu e doar emoție, ci terapie curată! Între 17 și 20 septembrie, Clujul devine scena unui experiment inedit: medici neurologi și artiști din 7 țări își dau întâlnire la Festivalul Internațional de Teatru Transilvania (FITT) pentru a arăta cum ne poate vindeca arta creierul.
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Unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale ale toamnei, cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT), aduce o premieră: întâlnirea dintre arta scenică și cercetarea creierului uman, demonstrând cum emoția spectacolului ne vindecă și ne protejează sănătatea. Clujenii și turiștii care se află timp de patru zile la Cluj vot avea parte de comedie, teatru, muzică, dans și poezie. Cu spectacole invitate din șapte țări, printre care Croația, Serbia, Coreea de Sud, Cehia și Spania, festivalul organizat de Elena Ivanca Studio vine în acest an cu o abordare neconvențională, realizată alături de Institutul RoNeuro.
Medicii neurologi, psihologii și cercetătorii explică faptul că emoția, memoria și empatia pe care le trăim în sala de spectacol nu sunt doar simple stări trecătoare, ci procese biologice complexe care au un efect direct asupra sănătății noastre mintale.
„Creierul uman nu se dezvoltă doar prin informație, ci și prin emoție. Neuroștiințele ne arată cum se formează conexiunile care ne definesc, iar arta le oferă spațiul în care acestea capătă sens. Sănătatea înseamnă mai mult decât tratarea bolii; înseamnă cultivarea capacității de a simți. O comunitate care investește în cultură investește, în același timp, în echilibrul propriului creier”, explică prof. univ. dr. Dafin F. Mureșanu, președintele Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca.
Actrița Elena Ivanca, președintele fondator al festivalului, subliniază că legătura dintre teatru și medicină este, în esență, despre viață: „Teatrul începe în clipa în care doi oameni se privesc și împărtășesc aceeași emoție. Întâlnirea cu Institutul RoNeuro adaugă acestei bucurii o reflecție despre memorie, despre ceea ce salvăm și despre ceea ce ne face oameni”.
Pe lângă componenta științifică, publicul se va bucura de un program artistic variat:
Afirmațiile medicilor că teatrul are un efect direct asupra creierului sunt susținute de cercetări internaționale, Un studiu realizat de Goldsmiths, University of London și University College London (UCL) a demonstrat că vizionarea unui spectacol live în grup duce la o sincronizare efectivă a undelor cerebrale ale spectatorilor (în special în banda Delta, responsabilă de procesarea socială și empatie).
Un raport amplu al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) arată că participarea la activități artistice și culturale reduce anxietatea, simptomele de depresie și activează rețelele neuronale responsabile de recompensă și neuroplasticitate.
Cercetările publicate de American Psychological Association (APA) confirmă că arta declanșează Default Mode Network (rețeaua neuronală responsabilă de introspecție), ajutând creierul să proceseze mai bine emoțiile profunde și amintirile.