Fostul președinte Traian Băsescu a susținut, miercuri, la B1 TV, că desemnarea social-democratului Sorin Grindeanu în funcția de prim-ministru reprezintă cea mai sigură opțiune pentru președintele Nicușor Dan în vederea formării unei majorități parlamentare funcționale.

Cu toate acestea, fostul șef al statului atrage atenția că o astfel de nominalizare va veni la pachet cu un decont politic pentru imaginea actualului președinte.

Dilema politică dinaintea consultărilor de la Cotroceni

Înaintea discuțiilor programate la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor parlamentare, Traian Băsescu a arătat că șeful statului se află în fața unei alegeri între două variante asumate politic: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL și susținut de USR și UDMR.

Potrivit analizei făcute de fostul președinte, PSD deține cel mai mare număr de mandate în Parlament și dispune de pârghiile necesare pentru a coagula o susținere majoritară.

Din acest punct de vedere, alegerea candidatului social-democrat îi oferă lui Nicușor Dan garanția că noul Executiv poate fi trecut prin votul din Parlament.

„Președintele nu are soluție mai sigură pentru el decât să-l desemneze pe Grindeanu. În această variantă are toate argumentele politice: este partidul cu cel mai mare număr de voturi, este partidul care mai poate strânge câte ceva în jurul lui și, în condițiile astea, am putea spune că e singurul partid care dă șanse maxime să avem un guvern după cele 10 zile”, a explicat Traian Băsescu.

Marea piedică a acestui scenariu nu ține însă de matematică, ci de percepția publică. Traian Băsescu a subliniat că, dacă va opta pentru Sorin Grindeanu, președintele Nicușor Dan riscă să valideze acuzațiile potrivit cărora și-ar fi abandonat propriul electorat pentru a bate palma cu PSD.

„Nicuşor Dan este în situația de a opta între cei doi. Sigur, are o dificultate. Dificultatea este că, dacă merge pe Grindeanu, se vor consolida afirmațiile că președintele a trădat propriul electorat și s-a dus la PSD”, a precizat Traian Băsescu.

Scenarii și opțiuni pentru noul Cabinet

Miza negocierilor rămâne una ridicată, mai ales că pe parcursul ultimelor săptămâni au fost vehiculate neoficial și alte nume din afara spectrului politic tradițional sau din zona tehnocrată, printre care Alexandru Nazare, Iulian Stanciu, Luca Niculescu și Eugen Tomac.