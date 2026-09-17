Un român a fost arestat în Italia după ce polițiștii l-au prins cu 30 de carduri de carburant clonate, folosite inclusiv pentru alimentări plătite din conturile Poliției de Stat. Anchetatorii spun că, prin această metodă, ar fi fost umplută o cisternă de aproximativ 1.000 de litri, iar combustibilul urma să fie revândut, potrivit publicației italiene La Voce del Canavese.

Polițiștii au observat alimentări care nu aveau legătură cu mașinile lor

Ancheta a pornit după ce Poliția din Bari a observat alimentări suspecte făcute cu cardurile de carburant ale instituției. Unele tranzacții apăreau în zile, la ore și la benzinării care nu aveau nicio legătură cu traseele mașinilor oficiale. Cazul a ajuns apoi la procurorii din Torino, iar polițiștii au început să verifice tranzacțiile și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din benzinăriile unde fuseseră folosite cardurile.

Potrivit Poliției de Stat italiene, tocmai aceste neconcordanțe dintre alimentările înregistrate și deplasările reale ale mașinilor Poliției au dus la deschiderea investigației.

Cu cardurile clonate ar fi umplut o cisternă de 1.000 de litri

Camerele de supraveghere de la benzinării i-au ajutat pe anchetatori să vadă cum ar fi funcționat schema. Cu ajutorul cardurilor clonate ar fi fost alimentată o cisternă de aproximativ 1.000 de litri, iar carburantul ar fi urmat să fie revândut.

Polițiștii au pus cap la cap imaginile video și datele de trafic telefonic și au identificat doi români suspectați că foloseau cardurile clonate. Alți doi conaționali ar fi cumpărat combustibilul obținut ilegal.

30 de carduri clonate, găsite la percheziții

Procurorii au dispus percheziții la cele patru persoane vizate de anchetă. În locuința unuia dintre români, polițiștii au găsit 30 de carduri clonate și echipamente despre care spun că puteau fi folosite pentru copierea cardurilor. Anchetatorii îl consideră pe bărbat unul dintre oamenii-cheie ai presupusei fraude. El a fost arestat pentru folosirea neautorizată și falsificarea unor instrumente de plată.

Separat, românul este cercetat și pentru deținerea unor dispozitive care ar fi putut fi folosite pentru accesarea ilegală a unor sisteme informatice.

Cum ar fi funcționat întreaga schemă

Potrivit anchetatorilor, schema era simplă: cardurile erau clonate, apoi folosite la benzinării pentru a cumpăra cantități mari de carburant. O parte din combustibil ar fi fost încărcată inclusiv într-o cisternă de aproximativ 1.000 de litri, surprinsă de camerele de supraveghere, iar ulterior ar fi fost revândută.