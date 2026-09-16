Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai vârstnică persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a murit la vârsta de 111 ani și 56 de zile, relatează Cugir Info.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Primăriei Orașului Cugir, comunitatea în care Noja Paladia și-a petrecut întreaga existență.

Născută la 20 iulie 1915, Noja Paladia a fost martora directă a celor mai dramatice momente din istoria modernă, traversând ambele războaie mondiale și multiple schimbări de regim politic.

Longevitatea sa a fost validată de organizația internațională Gerontology Research Group (GRG), instituția care monitorizează global datele despre persoanele supercentenare.

La ultima sa aniversare, românca se afla pe locul 124 în clasamentul mondial al celor mai în vârstă oameni în viață și era considerată cea mai vârstnică persoană din întreaga regiune a Balcanilor.

O moștenire ce se întinde pe patru generații

Administrația locală din Cugir a transmis un mesaj de omagiu și sprijin moral pentru familia îndoliată, subliniind că moartea sa încheie un capitol rar din istoria orașului și a țării.

„Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii”, a notat Primăria Cugir într-un mesaj pe Facebook.

Cine sunt acum cei mai vârstnici români

Potrivit datelor oficiale transmise de Gerontology Research Group, data decesului a fost înregistrată pe 14 septembrie.

Odată cu moartea sa, titlul de cea mai în vârstă persoană din România îi revine în prezent lui Iosif Rus, un bărbat din județul Cluj, născut pe 28 octombrie 1915.