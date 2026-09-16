O țară din Europa elimină impozitul auto anual pentru milioane de mașini cu o singură condiție

O țară din Europa va elimina impozitul auto anual pentru 1,45 milioane de mașini și motociclete. Măsura intră în vigoare în 2027 și ar urma să coste statul peste 2 miliarde de euro, iar mașinile trebuie să îndeplinească o singură condiție.

Italia va elimina impozitul auto anual pentru milioane de mașini

Italia a anunțat miercuri că va elimina impozitul anual pentru 14,5 milioane de autoturisme și motociclete începând cu anul viitor, măsură care va costa bugetul de stat peste 2 miliarde de euro, potrivit Reuters. Decizia vine într-un moment în care guvernul condus de Giorgia Meloni caută să câștige sprijin electoral înaintea alegerilor generale din 2027.

„Astăzi, guvernul elimină una dintre cele mai urâte taxe de către italieni”, a declarat Meloni într-un comunicat oficial. Măsura vizează toate motocicletele și peste 70% din autoturismele mici și medii.

Ce condiție trebuie să îndeplinească mașinile pentru a fi scutite de impozit

Un proiect consultat de Reuters arată că scutirea se va aplica doar în 2027 pentru vehiculele cu o putere maximă de 80 kilowați (kW), costul fiind estimat la 2,36 miliarde de euro. Premierul a adăugat că această decizie se aliniază strategiei de reducere a taxelor, promovată de coaliția de dreapta în alte ocazii.

Mașinile cu o putere de până la 80 kW (echivalentul a aproximativ 109 cai-putere) sunt încadrate în categoria vehiculelor de clasă mică, compactă sau de oraș. Mașinile din această categorie sunt, în general, automobile de oraș, economice, ușor de întreținut și de parcat.

Eliminarea impozitului anual auto este o măsură temporară în Italia

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a explicat că măsura este concepută momentan ca fiind temporară, însă guvernul intenționează să o transforme într-una permanentă.

„Guvernul ar putea interveni pentru a asigura o implementare pe termen lung prin bugetul de anul viitor, care va fi prezentat în octombrie”, a declarat un oficial. Totuși, nici Meloni, nici Giorgetti nu au specificat sursa fondurilor necesare pentru a acoperi această inițiativă.

Conform planului bugetar actualizat, Italia estimează că datoria publică va ajunge în 2026 la aproape 139% din PIB, ceea ce o va plasa înaintea Greciei ca cea mai îndatorată țară din zona euro.

Măsura privind eliminarea impozitului auto a fost și criticată

Criticii consideră că inițiativa este o încercare de a distrage atenția de la creșterea prețurilor la energie electrică, gaze și combustibili.

„Este ca și cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru gât”, a comentat Rossano Sasso, un consilier apropiat al fostului general Roberto Vannacci, liderul unui nou partid de extremă dreapta, Viitorul Național, care câștigă teren în sondaje.

Pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la combustibili, guvernul Meloni a prelungit mai multe reduceri temporare ale accizelor în ultimele luni, cheltuind până acum aproximativ 2,8 miliarde de euro, conform Reuters. De asemenea, Italia a prelungit până la 25 septembrie reducerea accizei pentru motorină, deși valoarea subvenției a scăzut de la 17 cenți la 12,2 cenți pe litru și va scădea în continuare la 6 cenți între 26 septembrie și 5 octombrie.

Atât Comisia Europeană, cât și FMI au avertizat că Italia ar trebui să aplice măsuri mai bine direcționate pentru a proteja gospodăriile și companiile vulnerabile, minimizând impactul asupra bugetului său deja tensionat.