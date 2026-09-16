În inima deșertului Rub’ al-Khali, în Arabia Saudită, un experiment de conservare început în anii 1990 a produs rezultate remarcabile. Potrivit Times of India, 313 gazele crescute în captivitate au fost eliberate în Uruq Bani Ma'arid. Cele două specii, gazela arabă (Gazella arabica) și gazela de nisip (Gazella marica), au reușit să formeze populații stabile în această regiune aridă.

Gazelele au fost eliberate în mai multe locații din Uruq Bani Ma'arid

Între mijlocul și sfârșitul anilor '90, gazelele au fost eliberate în mai multe locații din Uruq Bani Ma'arid, un proces care s-a desfășurat pe o perioadă de doi-trei ani. Această abordare a fost esențială, deoarece obiectivul proiectului nu era doar eliberarea animalelor în sălbăticie, ci și asigurarea condițiilor pentru ca acestea să se stabilească și să se reproducă.

Mișcările inițiale ale gazelelor eliberate au fost monitorizate folosind tehnologia de radio-tracking VHF, oferind cercetătorilor date importante despre adaptarea lor la noul mediu.

Cercetătorii au revenit după 20 de ani de la eliberarea inițială

După 20 de ani de la eliberarea inițială, cercetătorii au revenit în Uruq Bani Ma'arid pentru a evalua succesul proiectului. Aceștia au instalat o rețea extinsă de camere de monitorizare. Rezultatele, publicate în Journal of Arid Environments și citate de Times of India, au arătat că speciile de gazele au reușit să supraviețuiască și să se adapteze în această regiune.

Gazelele arabe s-au stabilit în partea vestică a rezervației, în timp ce gazelele de nisip s-au răspândit pe o zonă centrală mai extinsă și și-au schimbat aria de răspândire în funcție de anotimpuri.

Gazelele de nisip au arătat un model clar de migrație sezonieră. În lunile mai răcoroase, acestea se deplasau mai adânc în interiorul rezervației, iar în perioadele mai calde reveneau spre marginea vestică a zonei protejate.

Acest comportament subliniază relația strânsă dintre aceste animale și habitatul lor de deșert, demonstrând adaptabilitatea lor la condițiile climatice variabile. Camera de monitorizare a arătat, de asemenea, că preferințele lor de habitat au rămas neschimbate, în ciuda faptului că au fost crescute în captivitate înainte de reintroducere.

Gazelele arabe au dezvoltat un alt mecanism pentru a face față căldurii extreme a deșertului

În ceea ce privește gazelele arabe, acestea au dezvoltat un alt mecanism pentru a face față căldurii extreme a deșertului. În timpul sezonului cald, gazelele și-au modificat comportamentul, devenind mai active pe timpul nopții și în orele răcoroase ale dimineții și serii.

În schimb, în lunile mai răcoroase, activitatea lor era mai intensă în timpul zilei. Această adaptare demonstrează cum aceste animale fac față provocărilor unui mediu extrem.

Uruq Bani Ma'arid este parte din vestul Rub’ al-Khali, unul dintre cele mai mari deșerturi din Peninsula Arabică. Aria sa protejată, care se întinde pe 12.684 kilometri pătrați, oferă condiții naturale unice.

Spre deosebire de un parc de animale sau o rezervație intens gestionată, spațiul vast permite faunei să își mențină comportamentele naturale, adaptându-se la schimbările sezoniere. Rețeaua de camere instalată a fost esențială pentru a monitoriza mișcările gazelelor și a înțelege modul în care acestea folosesc diferitele habitate din zonă.