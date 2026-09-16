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Intenția Guvernului condus de Ilie Bolojan de a impune obligativitatea purtării căștii de protecție pentru toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, a stârnit o reacție fermă din partea industriei de micromobilitate. Coaliția pentru Economia Digitală, organizația care reprezintă principalii operatori de închiriere Bolt și Lime, a transmis Senatului un document prin care solicită un aviz nefavorabil proiectului de lege, avertizând că măsura va elimina practic serviciile de sharing din marile orașe, relatează Profit.ro.
Cuprins:
În prezent, legislația rutieră prevede purtarea căștii doar pentru persoanele sub 16 ani care circulă pe partea carosabilă, atât pe biciclete, cât și pe trotinete.
Noua inițiativă legislativă vizează exclusiv utilizatorii de trotinete electrice pe orice drum public, fără a modifica regimul aplicabil bicicliștilor.
Reprezentanții platformelor de închiriere susțin că propunerea este disproporționată și va produce efecte contrare obiectivelor de siguranță rutieră.
Principalele cinci argumente transmise parlamentarilor vizează funcționarea practică și impactul economic al acestei reguli:
Inițiatorii proiectului de lege își justifică demersul prin creșterea numărului de incidente rutiere.
Ultimele date oficiale arată că în primele șapte luni ale anului 2025 s-au înregistrat 1.525 de accidente în care au fost implicate trotinete, soldate cu 7 persoane decedate și 1.618 rănite.
În loc să penalizeze utilizatorii prin interdicții, companiile de micromobilitate propun axarea pe educație rutieră în școli, extinderea pistelor dedicate și aplicarea mai strictă a regulilor de circulație existente.
Proiectul de lege se află în dezbatere la Senat, primă cameră sesizată, urmând ca decizia finală să fie luată de Camera Deputaților.