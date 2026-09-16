Intenția Guvernului condus de Ilie Bolojan de a impune obligativitatea purtării căștii de protecție pentru toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, a stârnit o reacție fermă din partea industriei de micromobilitate. Coaliția pentru Economia Digitală, organizația care reprezintă principalii operatori de închiriere Bolt și Lime, a transmis Senatului un document prin care solicită un aviz nefavorabil proiectului de lege, avertizând că măsura va elimina practic serviciile de sharing din marile orașe, relatează Profit.ro.

În prezent, legislația rutieră prevede purtarea căștii doar pentru persoanele sub 16 ani care circulă pe partea carosabilă, atât pe biciclete, cât și pe trotinete.

Noua inițiativă legislativă vizează exclusiv utilizatorii de trotinete electrice pe orice drum public, fără a modifica regimul aplicabil bicicliștilor.

Motivele pentru care operatorii resping obligativitatea căștii

Reprezentanții platformelor de închiriere susțin că propunerea este disproporționată și va produce efecte contrare obiectivelor de siguranță rutieră.

Principalele cinci argumente transmise parlamentarilor vizează funcționarea practică și impactul economic al acestei reguli:

Descurajarea transportului verde: Obligația generală afectează în special utilizatorii ocazionali care aleg trotineta în mod spontan pentru a evita traficul aglomerat. O astfel de restricție va determina migrarea utilizatorilor către trotinete private, un segment mult mai greu de controlat.

Obligația generală afectează în special utilizatorii ocazionali care aleg trotineta în mod spontan pentru a evita traficul aglomerat. O astfel de restricție va determina migrarea utilizatorilor către trotinete private, un segment mult mai greu de controlat. Asimetria față de biciclete și practica europeană: Măsura creează o discriminare nejustificată în raport cu bicicletele clasice sau electrice, deși datele nu indică un risc superior la trotinete. La nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor prevăd casca ca o recomandare pentru adulți, nu ca o obligație strictă.

Măsura creează o discriminare nejustificată în raport cu bicicletele clasice sau electrice, deși datele nu indică un risc superior la trotinete. La nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor prevăd casca ca o recomandare pentru adulți, nu ca o obligație strictă. Blocarea serviciilor de sharing: Operatorii nu pot furniza câte o cască igienizată și omologată pentru fiecare vehicul din flotele de mii de unități din cauza riscurilor mari de vandalism. Imposibilitatea asigurării căștilor va duce la prăbușirea utilizării și la falimentul serviciilor de închiriere.

Operatorii nu pot furniza câte o cască igienizată și omologată pentru fiecare vehicul din flotele de mii de unități din cauza riscurilor mari de vandalism. Imposibilitatea asigurării căștilor va duce la prăbușirea utilizării și la falimentul serviciilor de închiriere. Riscul suprapunerii legislative: În Parlament există deja un grup de lucru integrat care elaborează un cadru legislativ cuprinzător pentru micromobilitate, iar adoptarea unei măsuri izolate poate crea incoerențe juridice.

În Parlament există deja un grup de lucru integrat care elaborează un cadru legislativ cuprinzător pentru micromobilitate, iar adoptarea unei măsuri izolate poate crea incoerențe juridice. Siguranța crescută a sistemelor de închiriere: Datele operaționale arată că 99,99% dintre deplasările cu trotinete închiriate în perioada 2021–2025 s-au desfășurat fără incidente, datorită limitărilor automate de viteză pe timp de noapte și zonelor de viteză redusă de tip geofencing.

Statisticile accidentelor și soluțiile alternative ale industriei

Inițiatorii proiectului de lege își justifică demersul prin creșterea numărului de incidente rutiere.

Ultimele date oficiale arată că în primele șapte luni ale anului 2025 s-au înregistrat 1.525 de accidente în care au fost implicate trotinete, soldate cu 7 persoane decedate și 1.618 rănite.

În loc să penalizeze utilizatorii prin interdicții, companiile de micromobilitate propun axarea pe educație rutieră în școli, extinderea pistelor dedicate și aplicarea mai strictă a regulilor de circulație existente.