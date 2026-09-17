România, la un pas de colaps bugetar: ambulanțele, spitalele, asistența socială și pensiile, risc de neplată

După ce serviciile de Ambulanță din 17 județe au rămas fără bani, panica se instalează în tot mai multe sectoare bugetare, deoarece se termină fondurile pe anumite domenii, care au nevoie urgentă de rectificare bugetară. Numai că un guvern demis nu poate face rectificare bugetară, deoarece nu poate da ordonanțe de urgență.

Reprezentanții Asociației Comunelor din România avertizează la rândul lor că din luna octombrie rămân fără bani de salarii și fără a putea să plătească ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități, care sunt achitate de către primării.

„Și la noi este la fel de grav ca peste tot. Vă dau exemplul persoanelor cu handicap: din octombrie încolo nu mai sunt bani. La fel și cu salariile angajaților din primării. Așteptăm să avem un premier cu capacitate deplină”, a declarat, pentru Libertatea, Emil Drăghici - președinte Asociației Comunelor.

Terminarea investițiilor

De asemenea, acesta susține că e nevoie de fonduri și pentru terminarea investițiilor.

„Mai sunt și problemele cu investițiile, fondurile trebuie completate de Guvern. Nu poți gândi o economie numai pe tăieri”

Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România

Aproape 70% din comunele României și 25% din orașele mici nu au reușit, în perioada 2021-2023, să își acopere cheltuielile cu personalul din venituri proprii și au avut nevoie de sprijin financiar de la bugetul de stat, potrivit unui raport al Curții de Conturi apărut la finalul anului 2025, citat de Antena Satelor.

Urmează pensiile?

Profesorul de economie Cristian Păun spune că următoarele ar putea fi chiar pensiile, deoarece de la bugetul central se fac anual transferuri către cel de pensii.

„Există riscul să nu se plătească chiar și pensiile. Dacă diferența prognozată pe buget nu acoperă situația existentă atunci există acest risc, pentru că fondul de pensii necesită transferuri de la bugetul de stat. Dar aici pare că au fost mai chibzuiți, probabil și-au făcut și niște buffere, plus pentru că nu au fost majorări de pensii în acest an”, a spus Păun.

Dezastrul de la Ambulanță

Reamintim, ministrul interimar al sănătății Cseke Attila (UDMR) a declarat recent că serviciile de Ambulanță de cele de Urgențe au nevoie de bani.

De asemenea, acesta a spus că a aflat din presă că Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu a anunțat că va amâna operațiile începând de vineri din lipsă de fonduri. Ulterior, situația a fost rezolvată.

Gheorghe Chiş, preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa, a afirmat miercuri că serviciile de profil din România se confruntă cu o criză financiară fără precedent.

Acesta a spus că Ambulanțele din 17 județe nu au fonduri suficiente pentru luna septembrie, inclusiv cele din județele Argeș, Bacău, Brașov, Timiș și Galați.

Chiș a afirmat că nu pot fi acoperite cheltuielile materiale, precum cele de combustibil.

În cazul unui blocaj financiar complet, serviciile de ambulanță ar putea fi nevoite să prioritizeze doar urgențele de grad zero, cum ar fi situațiile de viață și moarte, potrivit acestuia. „Celelalte, transporturi, transferuri, cu părere de rău, nu vor putea fi onorate”, a spus el, citat de News.ro.

Nevoie urgentă de realocări de fonduri

De regulă, Guvernul adopta două rectificări bugetare anual: una în august și alta în octombrie.

În acest an, Guvernul a fost demis de 4 luni, astfel că nu a avut loc nicio rectificare bugetară în august.

Profesorul Cristian Păun explică modul în care cum se făceau acestea.

„În general, la începutul anului se supraevaluau cheltuielile, le umflau cu diverse proiecte și când venea rectificarea bugetară rămâneau niște sume în aer. Și aceste sume nu erau cheltuite, fie din programare proastă, fie că se întâmpla ceva, precum contestări de licitații. Și atunci aceste cheltuieli pot fi direcționate între ministere, între instituții”, spune acesta.

Urgențele nu mai așteaptă

Păun spune că președintele Nicușor Dan trebuie să se grăbească pentru a desemna un premier, deoarece urgențele nu mai așteaptă.

Acesta a spus că este nevoie rapidă de rectificarea bugetară, dar și de proiectul de buget pentru anul viitor care să poată fi prezentat agenției de rating Standard & Poor’s, care vine să evalueze România în luna octombrie.

„Avantajul de a avea Guvern este că poate da ordonanțe de urgență. Toate astea se pot face și prin Parlament, dar acolo durează mult: trebuie să treacă prin comisii, apoi la plen de două ori la vot. Avantajul unei ordonanțe de urgență este rapiditatea”, afirmă Păun.

„Nicușor Dan nu are nicio autoritate în fața PSD”

„Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier, dar nu are nicio autoritate în fața PSD, care una spune la Cotroceni și altceva face în realitate. PSD a afirmat că susține reformele din PNRR, dar legea salarizării a picat. Majoritatea este acum alta, PSD-AUR și se vede în Parlament”, a punctat acesta.

Ce s-a făcut ultima oară

Ultima rectificare bugetară a fost derulată de Guvernul Bolojan anul trecut în luna noiembrie.

Potrivit Juridice.ro, la acel moment, s-au alocat 1,51 de miliarde de lei pe sold Ministerului Sănătății, din care o sumă de 1,67 de miliarde de lei a ajuns la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar la o serie de proiecte s-au făcut economii.

De asemenea, s-au dat 750 de milioane de lei către Ministerul Transporturilor, iar aceștia au ajuns la subvenții - 395 de milioane de lei și asistență socială - 105 milioane de lei.