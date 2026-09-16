5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România.

Câți bani încasează Cheloo la fiecare etapă în „Asia Express”? Poate că nu a înțeles regulamentul competiției din prima, dar se pare că a înțeles foarte repede partea care contează: banii! Artistul face echipă cu Mihai Ban și, chiar dacă spune că nu l-au interesat prea mult cazarea sau alte detalii ale aventurii, are un motiv serios să tragă pentru fiecare etapă. Pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, Cheloo ar încasa 3.000 de euro, bani care se adaugă sumei negociate pentru participarea la show. Regulamentul l-a învățat abia după două săptămâni, dar calculul banilor pare că era clar de la început!

Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a prezenta „Burlacii: Foc în Paradis”! S-a întors pe micul ecran după 10 ani de pauză, dar nu oricum. Înainte să accepte rolul de prezentatoare a vrut ca familia să-i poată fi alături la Istanbul. Fiica ei, Zenaida, și soțul, Virgil Șteblea, au stat însă doar o parte din cele cinci săptămâni de filmări, dar au vorbit zilnic pe FaceTime. Programul a fost epuizant, dar poveștile de iubire au cucerit-o rapid. Se pare că revenirea a meritat fiecare oră de filmare!

Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu Pro Tv! Legenda gimnasticii românești face pasul de la podium direct la masa juriului și se alăturia emisiunii „Românii au talent”. Este prima sa apariție într-un show de televiziune din România și spune că se bucură enorm că debutul are loc într-o emisiune în care oamenii își pun visurile la bătaie și recunoaște că îi înțelege „din tot sufletul”. Sincer, cine ar putea să le înțeleagă emoțiile mai bine decât femeia care a făcut lumea să descopere nota 10?

Mihai Bendeac, făcut cu „ou și cu oțet” după o postare despre Carmen Tănase! Mesajul actorului, interpretat ca o aluzie la actriță, a aprins internetul, printre cei mai vocali fiind Lia Bugnar, care nu a stat pe gânduri și l-a acuzat de ipocrizie. I-a amintit chiar și cât de „lingușitor” fusese cu Carmen Tănase la o întâlnire din trecut. După derapaj, Bendeac a venit cu explicații și a spus că ținta era, de fapt, o emisiune de la un post concurent, iar actrița a fost doar „victimă colaterală”. Și-a cerut scuze apoi a șters tot!