Valerie Lungu și Alex Gîlcă au povestit într-un interviu exclusiv pentru Libertatea cât au slăbit la „Asia Express” și de ce au acceptat provocarea lansată de Antena 1.

Aventura din „Asia Express” reprezintă una dintre cele mai dure provocări fizice și psihice pentru vedetele din România.

Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gîlcă, formează echipa care a primit o a doua șansă de la Mona Segall pentru a participa la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi au fost la un pas să pășească pe traseul competiției anul trecut, însă o conjunctură medicală neprevăzută le-a dat peste cap toate planurile înainte de plecarea la filmări, după cum a dezvăluit Mona Segall pentru Libertatea.

Influencerii Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gîlcă, au vorbit deschis despre efectele pe care reality-show-ul le-a avut asupra lor, mărturisind câte kilograme au pierdut în perioada concursului și care a fost motivul real pentru care au decis să intre în competiție.

Alex Gâlcă: „Am pariat tot pe relația noastră”

Libertatea: Asia Express a fost un test pentru relația voastră?

Valerie Lungu: Cu scopul acesta ne-am dus în Asia, fix ca să ne testăm relația și să vedem dacă suntem în emisiune la fel cum suntem și acasă. Și cred că am luat cea mai bună decizie.

Libertatea: Ați descoperit ceva ce nu știați unul despre celălalt?

Valerie Lungu: Nu, n-am descoperit absolut nimic. Ne-am dat seama că suntem la fel și că avem aceleași principii.

Alex Gîlcă: Dar ne-am dat seama că putem funcționa și mai bine. Cum a zis și Valerie, am pariat tot pe relația noastră și am plecat la drum. Uite că această experiență ne-a sudat relația și ne-a apropiat mult mai mult unul de celălalt.

Iubitul Valeriei Lungu: „Am explodat la un moment dat”

Libertatea: Ce temeri v-ați învins?

Valerie Lungu: Nu cred că am avut neapărat anumite temeri legate de emisiune, probabil să nu părem proști.

Alex Gîlcă: Tracul de cameră. Încă nu l-am învins, dar lucrez la asta.

Libertatea: Ați reușit să uitați că sunteți filmați? Ați avut astfel de momente?

Alex Gîlcă: Am avut ceva momente când am fost super naturali și uitasem că avem camerele pe noi, dar în majoritatea timpului eram siguri că cineva ne filmează și mai aveam niște abțineri, eu personal.

Valerie Lungu: Am avut momente în care nu am văzut camera, dar sinceră să fiu, nu ai cum să n-o vezi când ai ditamai camera de 10 kg după tine, cu cameraman, cu reporter, cu lumină pe tine... nu ai cum.

Libertatea: Ți-a părut rău că ai avut o reacție care, poate, a deranjat-o pe Valerie?

Alex Gîlcă: Cu siguranță am avut un moment când mi-a părut rău că am reacționat cum am reacționat, dar am stat cu Valerie de vorbă, mi-am cerut scuze și a fost doar pe moment.

Libertatea: A fost vorba de un ton mai ridicat?

Alex Gîlcă: Da, un ton mai ridicat și frustrări. Îți dai seama, după atâta stres, nopți nedormite, zile nemâncate, s-a acumulat și am explodat și eu la un moment dat.

Cât au slăbit Valerie Lungu și Alex Gîlcă la Asia Express

Libertatea: Cât ați slăbit în perioada concursului?

Alex Gîlcă: Eu am slăbit 11 kg în perioada concursului. Am plecat de acasă cu 88 kg și, la un moment dat, când Irina ne-a cântărit, aveam 77 kg. Am slăbit 11 kg.

Valerie Lungu: Eu nu știu câte kilograme, dar am slăbit și eu foarte bine.

Libertatea: Ți-ai revenit între timp?