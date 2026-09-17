Joi, 17 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat 48.744 de câștiguri în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.

Tragererile loto din 17 septembrie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 7,82 milioane de lei, la Loto 6 din 49, la tragerea din 17 septembrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,87 milioane de lei (peste 928.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig la categoria I din întreaga istorie a acestui joc, valoarea fiind de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul norocos care a doborât toate recordurile a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Prețul achitat de jucător pentru această bifa istorică a fost de 8,5 lei.