Despărțirile pot fi pline de emoție, iar una dintre ele a devenit virală pe rețelele de socializare. Proprietarul unui restaurant, David Senda, și-a luat rămas bun de la unul dintre chelnerii săi, Antoñito, în fața clienților, generând aplauze și emoții puternice. Momentul a fost surprins într-un videoclip postat pe contul de Instagram al lui David, care a acumulat sute de mii de vizualizări și peste 11.000 de aprecieri în doar câteva ore, potrivit publicației spaniole Huff Post.

Antoñito s-a angajat în restaurantul lui David la începutul verii

Antoñito, un tânăr student, s-a angajat în restaurantul lui David la începutul verii, fără experiență anterioară, dar cu un obiectiv clar: să economisească bani pentru a-și finanța programul Erasmus în Polonia.

„Un moment special care mă lasă atât de trist, cât și fericit”, a scris David în postare, adăugând: „Un sezon mai târziu, suntem fericiți că am reușit să facem acest lucru posibil și triști deoarece pierdem o piesă importantă din echipă. Mare om, Antoñito!”.

Momentul despărțirii a fost unul memorabil

În timp ce Antoñito lua comanda unor clienți, David a ieșit din restaurant cu un megafon, anunțând: „Bună dimineața, domnilor. Îmi cer scuze că vă deranjez micul dejun, dar azi este o dimineață specială, pentru că prietenul nostru Antoñito pleacă. A lucrat aici toată vara, fără să lipsească o zi”.

Cum au reacționat clienții

Reacția clienților a fost instantanee: aplauze, exclamații de „bravo” și o atmosferă caldă, urmată de o îmbrățișare emoționantă între David și Antoñito. Colegii au imortalizat momentul cu telefoanele mobile.