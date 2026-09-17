Adăugarea unei lingurițe de glicerină în apa pentru spălat pe jos poate reduce depunerea prafului, notează TSN.

Păstrarea locuinței curate și fără praf poate fi o adevărată provocare, mai ales când particulele fine de praf reapar rapid pe suprafețe, în special pe cele închise la culoare.

Cu toate acestea, există un truc simplu și eficient care ajută la menținerea curățeniei mai mult timp.

Adăugarea unei mici cantități de glicerină, disponibilă în farmacii, în apa de curățare poate face o diferență semnificativă.

„Puterea” glicerinei

Glicerina este o substanță vâscoasă și incoloră, folosită în diverse scopuri casnice. Deși nu este un detergent în sine, ea joacă un rol important ca aditiv, mai ales după ce praful și murdăria au fost îndepărtate.

Potrivit specialiștilor citați, un strat subțire de glicerină aplicat pe suprafețe poate reduce acumularea de praf prin diminuarea electricității statice, care atrage particulele fine.

Totuși, este important de reținut că efectul glicerinei nu este comparabil cu cel al produselor antistatice comerciale, care conțin formule special concepute. Soluția de casă are un efect mai modest și mai puțin previzibil.

Cum se prepară soluția de curățare

Pentru a prepara o soluție eficientă, adăugați o linguriță de glicerină într-un litru de apă călduță. Amestecați bine pentru a asigura o diluare uniformă. Apoi, folosiți o lavetă din microfibră curată, înmuiați-o în soluție, stoarceți-o bine și ștergeți suprafețele dorite.

Atenție însă să nu exagerați cu cantitatea de glicerină. Prea multă substanță poate lăsa o peliculă lipicioasă care atrage praful, în loc să îl respingă.

Este recomandat să testați mai întâi soluția pe o porțiune mică și discretă a suprafeței.

Rolul lavetei din microfibră

Calitatea materialului cu care curățați este la fel de importantă ca și soluția folosită. Laveta din microfibră este recomandată, deoarece prinde particulele fine mai eficient decât o cârpă obișnuită.

În plus, aceasta reduce șansele ca praful să fie împrăștiat în aer în timpul ștergerii. Pentru cele mai bune rezultate, începeți procesul de curățenie prin îndepărtarea stratului gros de praf cu un aspirator sau o lavetă uscată. Apoi, utilizați soluția pe bază de glicerină.

Ștergeți întotdeauna de sus în jos, pentru a preveni acumularea de praf pe suprafețele deja curățate.

Unde să nu folosiți soluția cu glicerină

Deși eficientă, soluția cu glicerină nu este potrivită pentru toate tipurile de suprafețe. Evitați aplicarea pe lemnul netratat, suprafețele delicate sau echipamentele electronice.

În cazul acestora din urmă, este indicat să respectați întotdeauna instrucțiunile furnizate de producător și să nu pulverizați lichid direct pe dispozitive; este mai bine să umeziți ușor o lavetă înainte de utilizare.