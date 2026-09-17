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Consultări la Cotroceni. Nicuşor Dan se întâlneşte, azi, cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea premierului

Ionuț Baiaș
Ionuț Baiaș
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Ana Tet
Jurnalist
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Nicușor Dan, consultări la Cotroceni cu partidele, 18 mai 2026
Președintele Nicușor Dan a chemat din nou partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, joi, 17 septembrie 2026, Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
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Președintele Nicușor Dan a chemat partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni, joi, 17 septembrie 2026, cu scopul de a desemna noul candidat la funcția de prim-ministru.

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Nume nou pe lista posibililor premieri: Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR

Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, este un nou nume vehiculat pentru funcția de premier, înaintea consultărilor de joi de la Palatul Cotroceni. Badea ar fi luat în calcul pentru conducerea unui posibil guvern tehnocrat. Administrația Prezidențială nu a confirmat oficial această variantă.

Leonardo Badea este prim-viceguvernator al BNR și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al băncii centrale. Anterior, a condus Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Runda de convorbiri se desfășoară pe parcursul întregii zile de joi, într-un format intensiv maraton, începând cu primele ore ale dimineții. Administrația Prezidențială a transmis ordinea în care delegațiile formațiunilor parlamentare vor fi primite de șeful statului.

Conform calendarului stabilit de Palatul Cotroceni, seria discuțiilor se deschide la ora 9.00 cu reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD). La ora 9.30 sunt programați reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), iar la ora 10.00 cei ai Partidului Național Liberal (PNL).

Discuțiile continuă în a doua parte a dimineții cu Uniunea Salvați România (USR), de la ora 10.30, urmată de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) la ora 11.00. De la ora 11.30, președintele se va întâlni cu reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

După-amiaza este rezervată celorlalte grupuri politice parlamentare. Astfel, de la ora 12.00 intră la consultări Partidul S.O.S. România, urmat la ora 12.30 de Partidul Oamenilor Tineri (POT). Începând cu ora 13.00 vor participa reprezentanții grupului Uniți pentru România, iar de la ora 13.30 cei ai grupului PACE - Întâi România. Maratonul consultărilor politice se va încheia la ora 14.00, când șeful statului va avea o rundă de discuții cu parlamentarii neafiliați.

Nicuşor Dan se întâlneşte pentru a cincea oară cu liderii partidelor, după căderea Guvernului Bolojan

Palatul Cotroceni găzduiește așadar a cincea rundă de negocieri între președintele Nicușor Dan și formațiunile parlamentare pentru formarea unui nou Executiv. După patru încercări eșuate de a coagula o majoritate în urma demiterii cabinetului Bolojan - desfășurate pe 18 mai, 23 iunie, 13 iulie și 30 iulie -, șeful statului forțează o nouă serie de discuții pentru a nominaliza un premier și a pune capăt instabilității politice după 135 de zile de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan (5 mai 2026).

Patru luni fără guvern cu puteri depline. Cronologia crizei politice din România după demiterea premierului Ilie Bolojan
Patru luni fără guvern cu puteri depline. Cronologia crizei politice din România după demiterea premierului Ilie Bolojan

Ce „linii roşii” au stabilit principalele partide în ceea ce priveşte votul pentru un nou guvern

PNL susține că dacă nu se acceptă varianta propusă de alternanţă la guvernare a PNL, USR, UDMR, respectiv PSD, care ar debloca şi ar pune punct actualei crize, atunci se pot discuta alte variante, dar sub nicio formă nu o variantă din care să facă parte Partidul Social Democrat, a subliniat Ionel Bogdan.

PSD, prin vocea liderul său Sorin Grindeanu, a anunțat că ar dori refacerea vechii Coaliții cu PNL și UDMR, dar exclude categoric USR din orice formulă politică de guvernare. Social democrații au insistat că nu vor vota un guvern minoritar construit în jurul PNL, în special unul condus de Siegfried Mureşan, pe care-l consideră „un Bolojan mai mic”.

UDMR a anunțat în nenumărate rânduri că ar prefera să se refacă vechea Coaliție de guvernare formată din PNL-PSD-UDMR, cu sau fără USR, dar nu exclude nicio susținere pentru un guvern minoritar condus de PSD. UDMR, prin vocea lui Kelemen Hunor, are o singura condiție decisivă aici: „fără voturile extremiștilor de la AUR”.

Kelemen Hunor spune că ar putea exista şi a treia variantă: un guvern alcătuit din funcţionari cu vechime, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL, care cunosc domeniul.

AUR a anunțat că nu va susține niciun guvern din care nu va face parte.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, dă mâna cu președintele Nicușor Dan pe 18 mai 2026, la Cotroceni, înaintea consultărilor pentru noul premier. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, privește. Foto: Profimedia
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, dă mâna cu președintele Nicușor Dan pe 18 mai 2026, la Cotroceni, înaintea consultărilor pentru noul premier. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, privește. Foto: Profimedia

Ce nume de premier sunt vehiculate

Sorin Grindeanu. Președintele social-democrat și-a exprimat în mai multe rânduri disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

Siegfried Mureșan. PNL a anunțat ce-i va spune președintelui României, Nicușor Dan, despre un viitor guvern, la consultările de joi, 17 septembrie, de la Cotroceni. „Partidul Naţional Liberal împreună cu Uniunea Salvaţi România şi cu UDMR au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureşan”, a transmis purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

Luca Niculescu. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, 8 septembrie, după discuția cu președintele Camerei Deputaților și al PSD, Sorin Grindeanu, că Luca Niculescu, secretar de stat în MAE și coordonator pentru aderarea României la OCDE, a fost vehiculat în convorbirile private din ultimele zile.

Eugen Tomac. Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Libertatea.ro că Eugen Tomac s-a aflat din nou pe lista președintelui pentru propunerea de prim-ministru, după ce a mai încercat fără succes cu el.

Alexandru Nazare. Fără a dori să complice peisajul politic prin anticiparea unor decizii, șeful statului a lăudat profilul lui Alexandru Nazare, caracterizându-l drept un profesionist și un excelent fost ministru de finanțe, capabil să gestioneze bugetul în perioada următoare. Totuși, președintele a atras atenția că, dincolo de competențele tehnice ale acestuia, strângerea celor 233 de voturi necesare în Parlament reprezintă o cu totul altă provocare ce ține de voința politică.

Victor Ponta. Grupul Uniți pentru România, care va merge joi la consultări, îl susține în continuare pe Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru.

Reamintim că Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Eugen Tomac și Nicușor Dan la Palatul Cotroceni FOTO Presidency
Eugen Tomac și Nicușor Dan la Palatul Cotroceni FOTO Presidency

Ce urmează după desemnarea unui nou premier

Conform Articolului 103 din Constituție, președintele României are obligația de a consulta partidul cu majoritate absolută sau, în lipsa acesteia, toate formațiunile parlamentare, înainte de a desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Candidatului i se oferă un termen de 10 zile pentru a obține votul de încredere al Parlamentului, prezentând programul de guvernare și lista completă a miniștrilor.

Audierea miniștrilor propuși

Lista de miniștri și programul de guvernare sunt transmise Parlamentului, iar Birourile Permanente ale celor două Camere stabilesc o dată pentru ședința comună în termen de maximum 15 zile.

Înainte de votul decisiv, fiecare ministru propus este audiat în comisiile permanente competente. Acestea emit un aviz consultativ, care poate fi favorabil sau nefavorabil, oferind indicii politice, dar fără a influența direct votul final.

Dacă anumite nominalizări de miniștri sunt respinse, premierul desemnat are opțiunea de a menține propunerea sau de a aduce modificări, urmând ca noile candidaturi să fie supuse aceluiași proces de audiere înainte de învestitură.

Votul de învestitură pentru Guvern

Pentru ca noul Cabinet să fie învestit, este necesar ca programul și lista de miniștri să fie aprobate cu cel puțin 233 de voturi în Parlamentul reunit.

Având în vedere fragilitatea actualei majorități parlamentare, acest pas este considerat unul dintre cele mai dificile.

După obținerea votului de încredere, președintele emite decretul de numire a Guvernului, iar premierul și miniștrii depun jurământul la Palatul Cotroceni. Abia după acest moment, Executivul își poate începe mandatul.

Scenariul unui eșec

Dacă premierul desemnat nu reușește să obțină majoritatea necesară, președintele este obligat să reia consultările cu partidele parlamentare pentru identificarea unei noi soluții.

În cazul în care două propuneri consecutive de premier sunt respinse, Constituția permite dizolvarea Parlamentului, dar numai după trecerea a 60 de zile de la prima solicitare și consultarea liderilor Camerelor și grupurilor parlamentare.

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Tags: Criză politică Presedintele Romaniei Guvernul Romaniei Nicușor Dan Alexandru Nazare
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