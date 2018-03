Autoritatea pentru Protecția Datelor se spală pe mâini în scandalul Facebook – Cambridge Analytica și spune că nu are competențe să verifice dacă utilizatorii din țara noastră sunt afectați de scurgerea de informații sau dacă astfel de practici încă mai există, iar datele oamenilor sunt sifonate ilegal.

Într-un răspuns la o solicitare oficială a cotidianului Libertatea, instituția spune că Facebook are sediul în California, iar filiala europeană este în Irlanda, astfel că Legea 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal nu s-ar aplica acesteia. Același lucru îl susține instituția și în privința Cambridge Analytica, companie cu sediul în Marea Britanie.

Pe de altă parte, Germania a putut să cheme la raport oficialii Facebook, chiar dacă sediul european este în Irlanda. Ba chiar Katarina Barley, ministrul german al Justiției, a amenințat gigantul american cu reglementări mai stricte și penalități mai mari.

Libertatea a solicitat Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) să spună ce măsuri a luat după ce presa a scris că datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook au ajuns pe mâna Cambridge Analytica, iar aceasta le-a folosit în campania lui Donald Trump pentru alegerile prezidențiale din 2016.

Iată răspunsul instituției:

”Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are competenţă delimitată material şi teritorial, potrivit art. 2 din Legea nr. 677/2001, la prelucrările efectuate de operatorii de date români sau aflaţi pe teritoriul României. Or, din verificarea site-ului www.facebook.com, s-a constatat că acest nume de domeniu este înregistrat de Facebook Inc., cu sediul în SUA.

Vă informăm că pe teritoriul Uniunii Europene, Facebook Inc. cu sediul în California, SUA, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 își desfășoară activitatea prin filiala Facebook Ireland Ltd. cu sediul în Irlanda, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2.

Așadar, Facebook este un operator de date cu sediul în străinătate (Statele Unite ale Americii, respectiv Irlanda pentru prelucrări de date efectuate în statele membre ale Uniunii Europene). De asemenea, precizăm că nici societatea Cambridge Analytica nu are sediul pe teritoriul României.

Cu acest prilej menționăm că Facebook Inc. a pus la dispoziţie utilizatorilor săi informaţii în ceea ce priveşte politica de confidenţialitate, acestea fiind structurate în cadrul a două secţiuni distincte, respectiv „Noţiuni de bază despre confidenţialitate” şi „Politica completă de utilizare a datelor”.

∗ Ambele secţiuni referitoare la politica de confidenţialitate a Facebook conţin formulări generale cu privire atât la categoriile de date colectate de la utilizatorii reţelei, precum şi la modurile în care compania utilizează ulterior aceste informaţii”, se arată în răspunsul acesteia.