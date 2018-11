„Am văzut o groapă săpată lângă blocul nostru și am luat în faza de construcție într-un bloc nou foarte frumos mai mare puțin și practic stăm pe aceeași stradă a fost o minune pentru că zona aia este cea mai frumoasă în opinia mea Cotroceni-Panduri”, a spus Anca Țurcașiu, la Xtra Night Show.

„Stăteam de-o viață într-un apartament mic și am zis că atât cât trăiesc aici pe pământ, vreau să fiu fericită și dacă pot să-mi permit, și există această posibilitate o fac. O mutare înseamnă balamuc de nedescris. Asta oricum este ultima investiție pe care o fac în această viață într-un perete. S-a terminat, de acum înainte toate investițiile merg către călătorii. Noi avem în fiecare an luna noastră în ianuarie și plecăm undeva departe, timp de o lună. În ianuarie care a trecut am fost în America de Sud, Patagonia, Buenos Aires, Argentina, Rio de Janeiro, am avut o călătorie absolut minunată iar în ianuarie 2019 plecăm în Costa Rica, Panama și Cuba”, a mai spus Anca Țurcașiu, la Xtra Night Show.

Anca Țurcașiu este o foarte mare iubitoare de animale, iar de-a lungul timpului a avut în casă, de la pisici la gâște.

Citește și

Simona Halep e pe primul loc și în topul câștigurilor din tenis în 2018. Câți bani a strâns și ce alt record mai deține românca