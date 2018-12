Vedeta se ghidează în viață după propriile reguli. Ea a declarat ce obicei are la sfârșit de an, dar și despre cum petrecea Crăciunul în familie, în copilărie.

„Am rămas la fel de copil din punctul ăsta de vedere, iar Crăciunul pentru mine este cea mai frumoasă perioadă din an, în care mă bucur să fiu alături de familie, de cei pe care îi iubesc și care mă fac să mă simt iubită. Acea emoție minunată, parcă timpul se oprește in loc și mă întorc undeva în copilărie. Mă bucur de fiecare lucru mic. În fiecare an făceam o listă pe care o dădeam părinților mei, care aveau grijă să îmi aducă mai toate lucrurile pe care mi le doream”, a declarat Andreea Raicu, potrivit Antena Stars.

În acest an, Andreea Raicu își va petrece sărbătorile alături de familia ei.

„La fel ce fac în fiecare an, sunt cu familia și stau alături de ei. Anul acesta a fost intens, cu foarte multe lecții și cu foarte multe provocări care m-au ajutat să mă redescopăr și să fac niște alegeri în viața mea care m-au dus către un alt loc decât eram înainte. În fiecare an, am un plic pe care îl deschid și mă uit să vad ce am realizat și urmează să-mi fac lista pentru anul viitor. Funcționează? Întotdeauna. Îmi apreciez viața în fiecare moment, mă bucur de ce am și dacă există vreo clipă să fiu supărată când un lucru nu-mi iese sau nu e așa cum vreau eu, îmi aduc aminte de celelalte lucruri minunate care s-au întâmplat”, a adăugat vedeta.

