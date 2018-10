„Eu am 37 de ani de căsnicie și o viață de om. Vreau să vă spun că îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dăruit un om bun, un om care mi-a înțeles meseria. Soțul meu este inginer, ofițer a fost, acum este la pensie. M-a însoțit o viață întreagă în toate drumurile mele, cum s-a putut!

Nu a fost întotdeauna alături de mine, pentru că serviciu nu îi permitea, dar e vorba de încredere, de dragoste, de prietenie. Cred că este vorba de respect, încredere, toate amestecate, iertare, înțelepciune. Am lipsit două zile de acasă și derja îmi era dor de el, vorbim tot timpul la telefon. Ne avem doar unul pe altul și mai avem un cățel. Toate sunt de la Dumnezeu, cred că toate sunt de acolo. Cred că ne-am potrivit' a spus Elisabeta Turcu, la „Agenția VIP'. „Copilul meu și soția lui sunt plecați de 7 ani, lucrează în IT amândoi. Sunt bucuroasă și mulțumită sufletește, căci niciodată nu mi-a făcut probleme copilul. Soțul meu s-a ocupat îndeaproape de educația lui. Când m-am căsătorit, am fost domnișoară. M-am cununat în biserica în care m-am botezat. Provin dintr-o familie modestă, iar tatăl meu ne-a crescut foarte dur, în sensul cuvântului. Cuvântul lui a fost lege!' a mai povestit Elisabeta Turcu, la „Agenția VIP'.

În vara acestui an, băiatul Elisabetei Turcu s-a însurat, iar interpreta de muzică populară a trăit emoții cumplite în cea mai importantă zi din viața lui Dragoș. Aceasta a povestit totul, în direct la tv.

Citește și

3 ANI DE LA INCENDIUL DIN COLECTIV | Zeci de operații. Sute de ore de kinetoterapie. Milioane de speranțe… Cea mai mare temere a Adinei, supraviețuitoare a incendiului din Colectiv: Durerea mea e că se poate întâmpla din nou'