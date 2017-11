Elita mondială a hackerilor se află zilele acestea la București. IT-iştii testează sistemele de securitate şi vor încerca să identifice vulnerabilităţile care ar putea să ne dea peste cap viaţa de zi cu zi. În cadrul unei competiții, hackerii au atacat sistemele de electricitate care fac posibilă circulația feroviară, dar şi bancomatele. Concurenții au spart un bancomat într-un minut. În cadrul evenimentului şi-au făcut loc şi inventatori. Un american a pus la punct un sistem care arată cât de vulnerabile sunt rețelele wireless pe care fiecare dintre noi le accesăm în locurile publice. A trecut cu invenția şi prin Aeroportul Otopeni.

Big Brother-ul sistemelor wireless arată ca un cactus

Americanul Mike Spincer a venit la București cu o invenție despre care spune că este unică în lume. Poate să monitorizeze zeci de persoane care şi-au conectat dispozitivele la o rețea wireless publică. Specialistul spune că multe dintre acestea sunt necriptate şi lasă utilizatorul descoperit în faţa infractorilor cibernetici. ” Acest sistem se numește WIFI Cactus. Asta ne permite să monitorizăm sistemele într-un mediu foarte aglomerat, cum este și această conferință „, spune Mike Spicer, inventatorul sistemului.

Tânărul a venit în România să vorbească şi altora despre invenția lui. DefCamp, competiția internațională a hackerilor, a fost un bun prilej pentru a testa sistemul. Aparatul său a atras privirile tuturor, are multe antene, asemenea țepilor unui cactus; acesta a fost şi motivul pentru care şi-a botezat aparatul „WIFI Cactus „. Deasupra lui a pus un ananas…pentru amuzament, spune Mike.

Inventatorul WIFI Cactus povestește că încă de la intrarea în România, chiar în Aeroportul Otopeni, a găsit o rețea WIFI vulnerabilă.

„Ce putem face acum este să stocăm informația din sistemul wireless. Aici sunt câteva exemple cu informațiile care sunt trimise chiar acum prin rețea. Când am aterizat în România, am văzut că aeroportul are o rețea wireless necriptată. Aş fi putut să văd toate acele informații. Asta înseamnă parole, informații bancare „ , povestește Mike.

A spart un bancomat într-un minut

Una dintre probele de la DefCamp a fost spargerea unui bancomat.

„Scopul nostru este să provocăm participanții să găsească vulnerabilități într-un ATM. Trebuie să te joci cu cutia pe care o avem în faţă. Dacă vei reuși să găsești o vulnerabilitate în el, vei putea extrage banii din ATM şi vei putea pleca cu premiul acasă „, spune Andrei Avădănei, organizatorul DefCamp.

Un danez, cu 20 de ani de experiență în zona de securitate IT, a reușit să spargă bancomatul în mai puţin de 60 de secunde. „Am început să sparg acest ATM acum un minut. Cred că mi-a luat mai puţin de un minut să-l deschid. De ce a fost aşa de uşor? Este uşor să faci asta atunci când știi cum să o faci. De 20 de ani de ani fac asta şi pentru mine acest sistem a fost foarte uşor de deschis. Pentru acest model de ATM, în câteva minute, aş putea să te învăţ şi pe tine să faci la fel „, susţine Walter Belgers, specialist IT din Danemarca.

Competitorii fac parte din categoria hackerilor albi, adică cei care luptă cu infractorii cibernetici şi ajută la găsirea vulnerabilităţilor din sistemele IT care fac partea din viaţa noastră. Competitorii au avut la dispoziție chiar şi sistemul electronic al unei benzinării. Şi acesta poate fi spart.

„Avem o machetă, o machetă funcțională a unui mecanism pe care îl găsim în fiecare benzinărie din România. Pe scurt, aici este procesul care pleacă de la pompă şi ajunge până la procesul finit. (Hackerii, n.r.) ar putea da drumul la un lichid într-o cantitate mai mare, ar putea arunca în aer benzinăria, ar putea să facă indisponibil mecanismul, iar acea firmă să piardă bani.” , susţine Andrei Avădănei, organizatorul DefCamp

Competiţia internaţională de securitate şi hacking DefCamp se află la cea de-a opta ediţie.

