Vedeta muzicii po-rock, în vârstă de 33 de ani, susține că a „acceptat moartea” după ce a fost diagnosticată boala Lyme, care i-a făcut corpul „să nu mai funcționeze”.

Lavigne a fost diagnosticată cu boala în aprilie 2015, scrie The Sun.

„Cinci ani au trecut de când am lansat ultimul meu album. Am petrecut ultimii ani acasă, luptându-mă cu boala Lyme. Aceia au fost cei mai grei ani din viața mea, în timp ce duceam o bătălie fizică și psihică. (…) Am acceptat moartea în timp ce simțeam că trupul meu începea să nu mai funcționeze”, a spus artista.

În 2015, cântăreața a divorțat de Chad Kroeger, solistul trupei Nickelback.

„Vreau să atrag atenția asupra bolii Lyme. Un singur gândac mi-a distrus viața. (…) O să fac tot pentru a mă întoarce pe scenă, să călătoresc, să cânt cu voi, să muncesc din nou. Dar trebuie să-mi ascult corpul și să mențin o balanță sănătoasă, așa că fiți răbdători”, a spus tânăra artistă.

FOTO: EPA