„Eu am investit în castel, vreo 600 de mii de euro, din care am recuperat, restul sunt datorii ce sunt declarate, dar datoriile sunt declarate. Creditare firmă. Eu am creditat firma, eu îmi plătesc furnizorii la zi, nu am de ce să am datorii. Nu am de ce să am datorii. Proprietăţi imobiliare de peste un milion jumătate de euro, pe lângă trei firme. Deci am proprietăţi pe numele meu, personal, de peste un milion jumătate. În momentul în care primul meu soţ a murit mi-a lăsat foarte multe imobile în Timişoara şi business-uri pe care eu le-am moştenit, deci nu aş fi avut de ce să am datorii', a spus Brigitte Sfăt, la „Star Magazin'.

Brigitte Sfăt a reacționat imediat după ce s-a zvonit că fostul ei soț, Ilie Năstase, s-ar fi căsătorit cu actuala sa iubită, Ioana Simion.

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au avut un mariaj cu multe probleme și numeroase discuții. De curând, cei doi au pus capăt căsniciei lor și fiecare încearcă să-și vadă mai departe de viață. Ilie Năstase și-a găsit liniștea alături de bruneta Ioana Simion, în timp ce Brigitte Sfăt și-a refăcut viața alături de un tânăr pe nume Corneliu Oană, care îi este și partener de afaceri.

