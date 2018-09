Legea 303, privind statutul magistraţilor, din pachetul Legilor justiţiei, a ajuns la punctul final, după atacurile repetate ale Opoziţiei şi ale preşedintelui Klaus Iohannis, la Curtea Constituţională. Ultima sesizare a şefului statului a fost respinsă, astfel că acesta este nevoit să o promulge. În interiorul sistemului, se ridică semnale de alarmă cu privire la activitatea celor din justiţie, după ce va intra în vigoare prevederea prin care magistraţii pot ieşi la pensie după 20 de ani, şi nu 25 de ani, cum este în prezent. Senatorul PSD Şerban Nicolae afirmă că este vorba despre o falsă problemă, şi că nu va exista o pensionare masivă în sistem. În timp ce Marton Arpad, de la UDMR, afirmă că riscul nu există, atâta timp cât magistraţii îşi pot cumula pensia cu salariul.



Vi se pare că salariul și pensia unui înalt magistrat sunt mari? Ei bine, ei pot cumula pensia cu salariul. În primul rând, magistrații pot alege să se pensioneze anticipat, după ce au adunat 20 de ani de activitate. Și vor câștiga mai bine decât muncind, așa cum am prezentat în ziarul de ieri. Iată ce salariu și ce pensie pot avea primii trei judecători de la Înalta Curte și un judecător de rând' din Înalta Curte.

Venit brut Venit net (impozit de 35%) Pensia netă (70% din brut)

Președinte Cristina Tarcea 30.884 18.067 21.619

Vicepreședinte Iulian Dragomir 31.871 18.644 22.310

Vicepreședinte Elena Bogasiu 31.871 18.644 22.310

Judecător Ioana Bogdan 27.321 15.983 19.125

Dar, surpriză, ei pot rămâne și judecători, simultan cu pensia, în cazul în care statul – judecătoria sau tribunalul – decide că are nevoie de ei în continuare.

Presupunând că judecătorii ÎCCJ vor să se pensioneze și rămân și la completul de judecată, veniturile lor ajung la 40.000 de lei (prin adunarea coloanelor doi și trei din tabel).

Marton Arpad, de la UDMR, un alt parlamentar care a lucrat la legile justiţiei, în comisia specială din Parlament, spune că formaţiunea pe care o reprezintă a avut un amendament de eliminare din lege a acestei prevederi privind pensionarea magistraţilor.

„Chiar dacă magistratul se pensionează, poate să rămână la locul de muncă, cumulând pensia specială cu salariul, pentru activitatea de magistrat, ceea ce a rămas în vigoare. Ca atare, din punctul meu de vedere, chiar dacă ar rămâne aşa cum e, probabil majoritatea ar rămâne în sistem pentru că ar lua două salarii”, a declarat Marton Arpad, pentru LIBERTATEA.

Deputatul UDMR a mai spus că legea se poate schimba printr-un amendament sau Guvernul poate da o Ordonanţă de urgenţă.

Judecătorul Cristi Danileţ a explicat pentru ziarul Libertatea că acest cumul dintre pensie şi salariu nu rezolvă problema din sistem, şi, mai mult, nu există bani pentru a acoperi plata dublă a magistraţilor care doresc să rămână în activitate.

Ei se aşteaptă ca noi să ne pensionăm şi apoi să ne reîncadrăm? Păi, asta e tare, atunci mâine facem toţi asta. Dacă statul ne plăteşte dublu ca să rămânem… Eu ştiu că în ultimii doi ani au fost unul sau doi magistraţi care cumulează pensia cu salariul', a spus judecătorul, precizând că în perioada crizei economice acest cumul a fost interzis, dar apoi s-a reluat acest drept, din 2013.

Este stupid ca tu, stat, să te gândeşti că voi, magistraţilor, ca să vă ţin aici, voi aveţi salariu, cei care vă pensionaţi, de 13.000 sau 15.000 de lei, atunci rămâneţi aici şi vă dăm în plus pensie de 18.000 de lei. Transmiteţi-le că, domnule, le mulţumesc, dacă ne plătesc de două ori, au toate şansele să rămânem aici. Politica statului este stupidă, pur şi simplu. Tu nu te gândeşti să aduci oameni în sistem, că ne lipsesc 1.000 de magistraţi, şi să te gândeşti să îi plăteşte pe cei care sunt acum… Poporul ăsta, care este atât de sărac, va trebui să plătească dublu', a mai explicat Danileţ.

USR atrage atenţia că „pericolul pensionării masive a magistraților este extrem de mare”. Deputatul USR Stelian Ion a declarat pentru LIBERTATEA că, „la presiunea organismelor europene, cu precădere după emiterea Raportului preliminar din partea Comisiei de la Veneția, PSD-ul vrea să lase impresia că e dispus să facă un pas mărunt în spate și să revină prin OUG asupra acestei măsuri”.”E o nebunie totală și o lipsă de responsabilitate crasă această manieră haotică de legiferare”, a afirmat Ion.

„Foarte multi magistrați au deja cererile pe pensionare pregătite. Sunt oameni, au o singură viață, dacă li se deschide aceasta oportunitate ea este greu de refuzat. Cum poti să îți exerciți cu drag profesia în aceste condiții?? Alta ar fi fost situația dacă li s-ar fi creat toate condițiile, nu doar salariale, pentru a-și desfășura activitatea. Nu e cazul. Guvernul, politicienii aflați acum la putere au alte prioritati: modelarea legilor justiției și a legislație penale după interesul lor personal, amnistii, grațieri, revizuiri, bete în roate și anatema aruncată asupra magistraților. Ultima lor născocire e că amnistia e pentru magistrați de fapt, să nu mai lucreze sub presiunea dosarelor de care erau vizați. Halucinat! Măsura pensionarii despre care am vorbit este dublată de o mărire a stagiului la INM, ceea ce va agrava situația. Probabil că la un moment dat vor intra masiv in magistratură politisti, avocați, notari cu vechime în profesie, în detrimentul absolvirii INM-ului”, a mai spus reprezentantul USR.