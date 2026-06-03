Conform documentului, aproximativ 560.000 de locuri de muncă ar putea fi desființate în acest an din cauza costurilor energetice, în timp ce aproximativ 600.000 de locuri de muncă sunt amenințate în industria auto.

România are cele mai mari prețuri la energia electrică din UE, după închiderea unor capacități de 7.000 MW pe cărbune și gaze în ultimii ani, în vreme ce în industria auto Dacia a anunțat ieri o nouă rundă de plecări voluntare, după ce alta a avut loc la începutul anului.

Industria grea, cea mai afectată

Sectoarele cele mai afectate de creșterea prețurilor la energie vor fi probabil construcțiile, metalurgia, industria chimică și transporturile.

Cifrele ilustrează în mod dramatic problemele economice tot mai grave ale UE.

În timp ce liderii încearcă să accelereze planurile de stimulare a competitivității continentului, blocul rămâne totuși în urma SUA și a Chinei într-un ritm tot mai rapid.

Lovituri una după alta

Companiile europene suportă costuri suplimentare cu energia de ani întregi, după ce blocul și-a redus dependența de petrolul și gazul rusesc în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022.

Situația s-a agravat și mai mult în acest an, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transporturile globale de combustibil.

De asemenea, companiile europene suportă costuri cu energia verde și certificate de emisii, în urma reglementărilor de mediu tot mai stricte luate de UE în ultimii 20 de ani, reglementări care sunt mult mai blânde în SUA sau China.

În urma americanilor și chinezilor, la tehnologie

În plus, companiile europene se luptă să concureze cu rivalii americani și chinezi în domeniul tehnologiilor digitale și ecologice, precum inteligența artificială, vehiculele electrice și panourile solare.

UE lucrează la diverse inițiative pentru a încerca să-și protejeze industriile locale de astfel de presiuni.

Comisia a declarat că aproximativ 85.000 de locuri de muncă legate de producția de baterii, o componentă-cheie pentru vehiculele electrice, sunt în pericol.

În plus, aproape 60.000 de locuri de muncă legate de fabricarea panourilor solare ar putea fi afectate.

China este principalul producător de mașini electrice, baterii și panouri solare din lume. Statul asiatic are un cvasi-monopol în aceste domenii, atât datorită resurselor de minereuri rare, cât și din cauza subvențiilor masive oferite.

Comisia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Politico a raportat estimările privind pierderea locurilor de muncă mai devreme, miercuri.

Deficite bugetare și sărăcie

Miercuri, executivul UE urmează să-și publice evaluările privind modul în care guvernele își îndeplinesc angajamentele de reducere a deficitului.

De asemenea, va emite recomandări privind modul în care țările ar trebui să-și îmbunătățească economiile și piețele forței de muncă.

Se așteaptă ca Comisia să sublinieze importanța strategiilor naționale de combatere a sărăciei, întrucât aproximativ unu din cinci lucrători cu salarii mici se află în sectoare cu o creștere limitată a productivității.

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