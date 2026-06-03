Avionul TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu

„Tatăl meu a dedicat o viaţă întreagă fotbalului românesc şi european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primeşte cu emoţie şi recunoştinţă. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine şi va fi un simbol al performanţei”, a declarat Răzvan Lucescu, citat de News.ro.

Aeronava Boeing 737 MAX, considerată cea mai performantă din dotarea TAROM, va intra în serviciu în această vară, urmând să opereze zboruri spre marile capitale europene. Decizia de a-i atribui numele lui Mircea Lucescu vine ca un tribut adus celui mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc, care a câştigat titluri naţionale în România, Turcia şi Ucraina şi a condus o echipă românească până în semifinalele cupelor europene.

„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor. Şi este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanţi ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: muncă, disciplină şi un set de valori morale solide”, a explicat Bogdan Costaş, directorul general TAROM.

Avionul TAROM 737-800 a fost botezat Nadia Comăneci

Aceasta nu este prima aeronavă TAROM care poartă numele unui sportiv român de renume. În aprilie 2024, un Boeing 737-800 a fost botezat „Nadia Comăneci”, în onoarea gimnastei care a făcut istorie la Jocurile Olimpice. Aeronava a transportat atunci lotul olimpic al României la Paris şi continuă să deservească pasagerii TAROM.

În cazul aeronavei „Mircea Lucescu”, oficialii companiei îşi doresc ca aceasta să reflecte spiritul de excelenţă şi perseverenţă al marelui antrenor. „Ne dorim ca fiecare zbor cu această aeronavă să le amintească pasagerilor că TAROM, la fel că marii sportivi ai României, are capacitatea de a trece peste orice obstacole pentru a depăşi aşteptările şi a îi face mândri pe români”, a mai spus Bogdan Costaş.

Dimensiunile noului avion TAROM „Mircea Lucescu”

Din punct de vedere al gabaritului, modelul Boeing 737 MAX este o aeronavă de fuzelaj îngust (narrow-body), ideală pentru zborurile pe distanțe scurte și medii către marile capitale europene. Aparatul de zbor are o lungime totală de 39,52 metri și o înălțime, măsurată de la sol până la vârful ampenajului vertical, de 12,30 metri. Deschiderea aripilor (anvergura) măsoară 35,92 metri, fiind optimizată prin adăugarea acelor extensii moderne numite winglets, care ajută la tăierea mai eficientă a aerului. În ceea ce privește capacitatea din cabină, avionul poate găzdui între 162 și 178 de pasageri, numărul final de locuri depinzând direct de modul în care TAROM a ales să configureze cele două clase de călătorie (Economic și Business).

Performanțe în aer: Viteză, altitudine și autonomie

La capitolul performanțe tehnice, noua bijuterie din flota TAROM impresionează prin eficiență și rază de acțiune. Avionul are o greutate maximă admisă la decolare de 82.190 de kilograme. Odată ridicat de la sol, acesta se deplasează cu o viteză de croazieră de Mach 0.79, ceea ce înseamnă o viteză reală de aproximativ 839 de kilometri pe oră.

Aparatul este proiectat să zboare la o altitudine maximă de 41.000 de picioare (echivalentul a aproximativ 12.500 de metri), fiind astfel deasupra majorității turbulențelor de altitudine joasă. Cel mai mare avantaj al acestui model rămâne însă autonomia sa extinsă: noul Boeing 737 MAX poate parcurge o distanță maximă de 3.500 de mile marine (aproximativ 6.480 de kilometri) fără a avea nevoie de escală pentru realimentare. Cu această autonomie, TAROM ar putea acoperi fără probleme nu doar orice destinație din Europa, ci și rute mai lungi către Orientul Mijlociu sau nordul Africii.

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