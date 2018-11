Cine este Mircea Drăghici, ministrul propus la Ministerul Transporturilor

Drăghici, a obţinut al treilea mandat consecutiv de deputat, la alegeri parlamentare din decembrie 2016.

Este născut în Târgovişte şi a fost subprefect la Prectura Argeş, în perioada 2001-2004. Este membru fondator al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv şi cunoaşte limba engleză la nivel satisfăcător şi limba franceză bine.

La capitolul aptitudini şi competenţe artistice / sportive, Drăghici a trecut pilot / copilot de raliuri şi campion naţional la rally Cupa Dacia Nova 1999. Între anii 2001-2006, acesta a fost preşedintele Crucea Roşie, filiala Argeş, iar între anii 1997-2001 a fost preşedintele Clubului Sportiv Naţional Auto.

Drăghici a urmat cursurile Institului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Subingineri, secţia Automobile – studii superioare, în perioada 1985-1989. Între anii 1991 şi 1996 a urmat cursurile Universităţii Piteşti, Facultatea de Inginerie, secţia Autovehicule Rutiere – studii superioare, obţinând apoi califarea de inginer.

Ce spune ministrul propus la Transporturi, despre autostrăzi: Avizele de mediu sunt cele care au dus înapoi România în timp

Mircea Drăghici a fost întrebat de ce avem atât de puţini kilometri de autostradă, el replicând că motivele sunt legate în principal de avizele pentru studiile de fezabilitate care sunt depuse la Comisia Europeană.

„Cele mai multe cauze sunt legate de avizele pentru studiile de fezabilitate care sunt depuse la Comisia Europeană. Avizele de mediu sunt cele care au dus înapoi România în timp. Eu am fost consultant pe fonduri europene şi în perioada de preaderare şi în postaderare, în mediul privat. Concret, am expertiza necesară să aduc un plus de valoare pe acest domeniu”, a afirmat el, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Referitor la Autostrada Unirii, în privinţa căreia Parlamentul a adoptat un proiect de lege, Drăghici a precizat că aceasta urmează să fie probabil bugetată pentru anul 2019.

Conducerea PSD s-a reunit, miercuri seară, la Parlament, pentru a stabili noile propuneri de miniştri, după ce preşedintele Klaus Iohannis a respins nominalizarea la Ministerul Transporturilor, în persoana Liei Olguţa Vasilescu şi pe Ilan Laufer, la Dezvoltare Regională.

Liviu Dragnea a afirmat, la intrarea în şedinţă, că o susţine pe Lia Olguţa Vasilescu, pentru portofoliul de la Dezvoltare Regională. Liderii PSD le cer lui Paul Stănescu şi Lucian Şova să demisioneze din funcţiile de miniştri.

