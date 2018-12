Au cântat alături de Orchestra Metropolitană București, în colaborare cu Sprint Music, iar videoclipul piesei „Have Yourself A Merry Little Christmas” s-a filmat în maxim patru ore.

„Melodia pe care o cânt împreună cu fiul meu, Noah, se numește ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’. Este unul dintre cele mai frumoase colinde. A fost cântată pentru prima dată în 1944, în musicalul ‘Meet me în St Louise’, și este unul dintre colindele mele favorite americane din toate timpurile. Mereu mi-am dorit să îl cânt și mă bucur că am avut ocazia să îl cânt acum alături de Noah pentru că nu este nimic mai frumos pe lumea asta să cânți colinde de Crăciun alături de puiul tău. Practic, e un fel de debut al lui Noah în showbiz, asta nu înseamnă neapărat că va face carieră din muzică decât dacă el va alege. Este clar că iubește să cânte și să danseze, asta face de dimineață până seara acasă și îmi amintește de mine când eram mică, își înregistrează singur emisiuni. A fost prima experiență într-un studio profesional, am tras la Liviu Elekes, iar Noah mi-a spus că este cea mai frumoasă zi, cea în care a tras în studio. Orchestrația și întreaga idee este făcută de către Daniel Jinga, dirijorul Orchestrei Metropolitane București, sora mea mi-a făcut sylingul și make-up -ul. Noah și-a ales singur costumul dintr-un magazin de la Disneyland. La filmări a fost o super atmosferă, am terminat de filmat în 4 ore. Am filmat la domnul Țânțăreanu acasă, la noi, în Paradisul Verde (Corbeanca – n.r.), locația este superbă!”, a mărturisit Cream, pentru Pro TV.