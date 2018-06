Claudia Pavel și-a concentrat atenția doar pe creșterea micuțului Noah, mai ales după despărțirea de tatăl băiatului.

“Am plecat în SUA unde m-am îndrăgostit de tatăl copilului meu. Cariera mea era în România, dar am rămas gravidă. Am alăptat doi ani de zile. Copilul meu a fost și este prioritatea mea și cam despre asta este vorba. E un pic mai complicat. Viața mea privată este viața mea privată. Eu îmi respect copilul mai mult decât orice pe lumea asta și acestea sunt intimități ce țin de viața copilul meu. Tatăl copilul meu este un om pe care o să-l iubesc pentru totdeauna, pentru că mi l-a dăruit pe Noah și pentru că este parte din Noah. Diferențele de cultură erau foarte mari. Și să știi că ginecologul meu mi-a spus când eram gravida că mă sfătuiește să mergem la terapie de cuplu, pentru că diferențele de cultură sunt extrem de mari și o sa ne dăm seama de asta în momentul în care bebelușul va veni pe lume. Probabil și ăsta a fost un motiv (n.r al despărțirii). Dar cred că nimic nu este întâmplător în viață. Eu cred că noi ne-am întâlnit să-l facem pe Noah, eu m-am născut în momentul în care l-am născut pe Noah și el este lumina ochilor mei. Eu nu am existat până el a venit în viața mea.”, a declarat Claudia Pavel în cadrul emisiunii XNS, prezentată de Dan Capatos.

La începutul lunii iunie, Claudia Pavel și-a serbat majoratul în muzică. La 15 ani și-a făcut debutul pe scena muzicală din România, alături de trupa Candy, iar doi ani mai târziu se îndrepta către o carieră solo.

