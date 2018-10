Localul era gol, în momentul în care pachetul suspect a fost livrat, potrivit Departamentului de Poliţie din New York, iar autorităţile investighează cazul, relatează BBC.

Pachete similare au fost trimise, recent, și la casele lui Hillary Clinton și Barack Obama, dar și la redacția CNN, clădirea în care se află postul de televiziune fiind, ieri, evacuată.

Robert de Niro, susţinător al lui Hillary Clinton în cadrul alegerilor din 2016, l-a criticat în mai multe rânduri pe Donald Trump, numindu-l „un dezastru naţional”. În luna iunie, Robert De Niro l-a înjurat pe Donald Trump la Gala Premiilor Tony.

#BREAKING: Similar package sent to top Democrats sent to Robert De Niro’s NYC home, law enforcement sources say https://t.co/S4DhjnIdT3 pic.twitter.com/dOKBUXAWTU

— NBC New York (@NBCNewYork) October 25, 2018