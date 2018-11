„Am discutat despre demisie cu domnul Paul Stănescu, i-am solicitat acest lucru. Domnul vicepremier Paul Stănescu nu a vrut să îşi dea demisia„, a spus Dăncilă, la Parlament.

Ea a menţionat că a existat întotdeauna deschidere spre dialog din partea sa cu preşedintele Klaus Iohannis, dar că şeful statului nu a vrut o discuţie.

„Eu l-am sunat pe domnul preşedinte, i-am spus că trimit noile propuneri pentru remaniere, domnul preşedinte a spus: Bine. Am trimis, am văzut că au fost respinse, am trimis din nou. Domnul preşedinte nu a avut o discuţie, a ieşit public şi a spus că după 1 decembrie va face aceste nominalizări. În momentul în care avem o astfel de afirmaţie, pe ce să discutăm? (…) Dacă mă solicită, discut cu domnul preşedinte. Deci a existat întotdeauna deschidere, am vrut echilibru şi consens, dar acest lucru nu trebuie să vină dintr-o singură parte, trebuie să vină din ambele părţi, din partea tuturor. (…) Dacă vine doar din partea mea şi avem o discuţie şi după câteva zile se vine şi se cere iarăşi demisia. De fiecare dată când am fost invitată am dat curs acestei invitaţii tocmai pentru a lămuri anumite aspecte, tocmai că Guvernul României are responsabilitatea preluării preşedinţiei a spus Dăncilă.

Şi liderul PSD Liviu Dragnea a afirmat că decizia privind remanierea a fost luată de conducerea partidului.

„Adică cum îşi permite PSD să ceară remanierea unui ministru? Am înţeles analiza dumneavoastră pertinentă, dar încă o dată o spun, CExN al PSD câteodată, are curajul să ia o decizie. Am înţeles că este vedeta dvs, dar la noi nu mai este un subiect în Guvern. Este un ministru căruia i s-a retras sprijinul politic şi urmează să fie remaniat. Vă rog să o îtnrebaţi pe doamna prim-ministru”, a comentat Dragnea, vizibil iritat.

Preşedintele PSD s-a referit şi la ministrul Transporturilor, el precizând că Lucian Şova este în continuare ministru al Transporturilor, deoarece nu a fost semnat decretul de revocare a acestuia din funcţie.

Întrebat cum comentează faptul că Lucian Şova s-a dus luni pe un şantier, Dragnea a răspuns: „Omul şi-a dat demisia, numai că, nefiind un decret de revocare, este în continuare ministru. Şi nu este un om iresponsabil, deci îşi continuă activitatea, pentru că altcineva care trebuia să opereze revocarea şi numirea n-a vrut să o facă. Deci, nu poate fi ministerul blocat. Ceea ce face domnul Şova face foarte bine”.

Vicepremierul Paul Stănescu a anunțat, miercuri, că își va face „propria analiză” și o va decide „în consecință”, după ce Liviu Dragnea a precizat că CEx așteaptă demisia de onoare a sa și a lui Lucian Șova.

Citeşte şi: REPORTAJ/Mica Românie de la Cercul Polar. Roxana a terminat Dreptul în ţară, iar acum e în clasa întâi în Skjervøy, Norvegia – VIDEO