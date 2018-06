Vedeta de televiziune a fost căsătorită de trei ori. Primul soț al vedetei a fost Cristian Gheorghiță. Ulterior, fosta zână a Surprizelor s-a căsătorit cu celebrul artist Ștefan Bănică jr, cu care are o fată, Violeta. După divorțul de Ștefan Bănică jr, și-a refăcut viața alături de fizioterapeutul turc Tuncay Ozturk, însă nici acest mariaj nu a rezistat probei timpului.

În prezent, Andreea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu, consulul României în Libia. Cu toate acestea, refuză să se recăsătorească.

Vedeta a fost joi, 14 iunie, amfitrioana unui eveniment medical, în cadrul căruia a fost prezentat cel mai performant mamograf din România, cu o rată mica de radiații. Andreea a apărut cu un look nou, mai precis cu o perucă, la care însă a renunțat după nici o oră. “Zâna” a plâns în public, după un interviu cu o tânără care a trecut prin calvarul tratamentului pentru cancerul. Ea s-a demachiat și și-a scos peruca în același timp cu interlocutoarea sa. “Jos masca”, a spus vedeta, care a ținut să precizeze că o femeie poate fi frumoasă și fără perucă, atunci când e ea însăși.

Cu această ocazie, Andreea Marin a mărturisit pentru Libertatea că, de când este mamă, emult mai atentă cu sănătatea ei. Sfătuiește toate femeile să meargă la controale periodice, care le pot salva viața.

“Vreau să-mi văd fiica mireasă. Am avut șase operații, sunt trecută prin toate. Important e să ai grijă de tine. Ca tot omul, am perioade în care muncesc și uit de mine. Îmi amintesc la un moment dat, pentru că propriul corp îți trimite semnale de alarmă. Uneori, am ajuns la timp la doctor, alteori nu, am ajuns direct la Urgență. De când sunt mamă, sunt mai responsabilă, trăiesc să fiu sprijin pentru copilul meu”, a mai spus ea.