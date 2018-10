Libertatea prezintă în exclusivitate declarațiile date de el în fața anchetatorilor.

Întrebare: Ştii cine a montat artificiile, cine s-a ocupat de montajul lor?

Răspuns Moise Marian (în continuare M.M): Da… Eu cu un coleg care nu a fost aici…

Întrebare: De unde aţi cumpărat…?

M.M: Nu mai ştiu de unde sunt produsele…. Unele sunt făcute la firmă… Unele sunt aduse…

Întrebare: Sunt achiziţionate prin intermediul firmei voastre?

M.M: Da, da, da… Nu, că noi am lucrat prin firmă… Nu facem de capul nostru nimic…

Întrebare: Ceea ce aţi făcut voi acolo respecta condiţiile…?

M.M: Noi am luat măsuri, aveam mai multe variante de montaj… Ne-am luat distanţele de siguranţă, dar nu ştiam că e buretele ăla şi nu ştiu dacă de la asta au plecat, pentru că au fost două momente de artificii…

La 6 noiembrie 2015, Moise a fost transferat la un spital din Belgia. S-a întors în țară în mai 2016, la scurt timp după ce dosarul în care sunt inculpați patronii clubului, cei ai firmei de artificii și celălalt pirotehnist fusese trimis în judecată.

De patru ori a fost schimbat locul artificiilor

Moise a fost audiat de procurorii Parchetului General la 27 iulie 2017. El susține că Niță Daniela, patroana firmei de artificii, i-ar fi spus că la Colectiv vor fi folosite și efecte pirotehnice abia în ziua concertului. A mers acolo, împreună cu Zaharia Viorel, în jurul orei 13.00.

„(…) În club am luat legătura cu o persoană, am înțeles că era din formația care urma să țină concertul sau din staff. Persoana respectivă ne-a cerut să montăm artificiile la marginea scenei, în partea din față, lucru cu care nu am fost de acord, întrucât la alte evenimente am observat că publicul se poate apropia mult de zona respectivă. Ulterior ne-au cerut să le punem în spatele scenei, de asemenea nefiind de acord, pentru că se preconiza amplasarea unor bannere de hârtie, ceea ce era periculos. Apoi am căzut de acord cu colegul meu și cu persoana respectivă să montăm jerbele de artificii pe boxele amplasate pe lateralele scenei. Apucasem să montăm două, moment în care a venit o persoană, care lucra în club (părea băiatul bun la toate, în vârstă de aproximativ 40-50 de ani). Acesta ne-a spus că nu este de acord să le punem pe boxe, deoarece îi e teamă ca jetul artificiilor să nu ajungă la tavanul fals din șipci de lemn”.

„(…) Am hotărât să le montăm pe stâlpii metalici ai consolei tehnice de lumini.(…) La amplasarea artificiilor am avut în vedere ca la inițierea acestora să nu se pună în pericol sănătatea oamenilor, în sensul ca jetul să nu-i lovească, și băiatul de la club a fost de acord cu această amplasare”.

Întrebare: Alte criterii ați avut în vedere la amplasarea artificiilor?

Răspuns: Să fie bine pentru club și pentru oameni și să se vadă bine.

«Firele erau montate în paralel, iar artificiile nu s-au declanșat»

Încă de la primul foc de artificii, s-a întâmplat ceva neprevăzut. „Am observat că artificiile montate pe stâlpul de lângă mine au funcționat corect și s-au aprins, iar celelalte nu s-au aprins”, declară Moise.

„Am mers să văd ce se întâmplă și am constatat că firele erau montate în paralel și nu s-au declanșat, așa că le-am remontat, am mers la pupitrul de comandă, am făcut un test de verificare, care mi-a arătat că ar funcționa”.

A urmat apoi al doilea foc de artificii. Cel care avea să provoace dezastrul

„După ce jerbele au încetat, am oprit pupitrul de comandă, apoi am observat că se aprinsese buretele de pe stâlpul structurii, flacăra fiind de dimensiunea unui pumn, la o înălțime de aproximativ 2,5 metri de sol. Angajatul clubului cu care am vorbit pentru montajul artificiilor mi-a arătat un stingător în imediata apropiere a boxelor. Am vrut să iau acel stingător, însă am observat că deja îl luase o persoană care se afla în spatele meu și am văzut că îl acționa, dar stingătorul nu a mers. Eu am luat o sticlă de bere de la o persoană, am aruncat cu bere spre flacără, însă era o cantitate insuficientă de lichid. În câteva secunde flacăra a urcat pe stâlp ajungând la tavan, unde mi s-a părut că toată porțiunea de deasupra scenei s-a aprins instant. Din acel moment mi-am dat seama că nu se mai poate face nimic și m-am îndreptat și eu spre ieșire împreună cu celelalte persoane din club”.

La 12 iulie anul acesta, Moise a fost trimis în judecată, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor din culpă și vătămare corporală în culpă. Dosarul e încă în camera preliminară a Judecătoriei Sectorului 4. Până acum, trei judecătoare au făcut cerere de abținere, refuzând să preia dosarul.



