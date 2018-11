Călin Tomoiag este unul dintre membrii echipei de cercetători clujeni care a realizat echipamentul. Spune că dispozitivul are dimensiuni compacte și poate fi folosit pentru a deduriza apa, a elimina manganul, dar și pentru a reduce nitrații, nitriții și bacteriile, notează Mediafax.

„Am depus anul trecut, prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest Cluj, la un organism finanţat de către Comisia Europeană, la Bruxelles, trei proiecte, acestea fiind declarate finanţabile, cu sume cuprinse între 37.000 de euro şi 60.000 de euro, în cadrul cărora am dezvoltat un echipament românesc pentru tratarea şi purificarea avansată a apei. Acesta poate fi folosit în mici fermele de animale, în gospodăriile populaţiei din mediul rural, unde apa din fântâni conţine nitriţi care sunt cancerigeni, dar şi de către ISU în zonele în care au avut loc calamităţi naturale, inundaţii, unde fântânile sunt colmatate, nu mai există surse de apă, astfel că se poate trata apa din bălţi şi se oferă apă potabilă. Echipamentul este mobil, compact, având dimensiuni de 1,50x 1,2x 0,80 m, nu are consumabile costisitoare, dedurizează apa, elimină manganul şi fierul, reduce nitraţii, nitriţii dar şi bacteriile obţinând, în final, o apă potabilă, de puritate ridicată”, a explicat Tomoiag, conform sursei citate.