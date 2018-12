Dorian Popa a luat microfonul în mână şi s-a dus la uşa cabinei lui Dan Negru, pe post de reporter. „Eşti nebun, o să plătim!”, i-a spus Dan Negru artistului. Dorian Popa l-a alergat în culise.”Nu fugiţi, domnul Dan! Nu vă supăraţi, de ce nu staţi să vorbiţi cu noi?”, a continuat artistul. „Bă mi-ai stricat uşa, tu eşti nebun?”, l-a întrebat Dan Negru pe artist.

Dan Negru a povestit la TV despre un moment extrem de neplăcut. „Am căzut odată, da. Am căzut rău de tot, dar rău. Habar n-am, de la o înălțime din asta. De pe o scară am căzut. (…) Cred că nu eram căsătorit și mă uitam. Mă uitam și am pus piciorul pe lângă. S-a speriat producătorul show-ului, a venit salvarea atunci. N-aveam nimic', a explicat Dan Negru.

Citește și

Dispute şi reacţii aprinse dupa finala Vocea României! Mii de oameni au luat cu asalt pagina emisiunii. Ce spun şi cititorii Libertatea despre rezultat