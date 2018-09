Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că Ecaterina Andronescu „va redeveni un om important în partid”.

„Cu doamna Andronescu am avut două întâlniri în utimele două săptămâni, are motive serioase de supărare. Trebuie să redevină un om important în partid, pentru că are o experiență deosebită. Este nevoie de o implicare mult mai mare și vor face tot ce îmi stă în putință”, a declarat Liviu Dragnea, duminică, la Antena 3.