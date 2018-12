„Nu mai am iubită. Şoc şi groază! De curând s-a produs extorsiunea. Au fost trei ani. Nu regret nimic din ce s-a întâmplat. Din partea mea nu dispăruse nimic. Sunt foarte dezamăgit pentru că eu am oferit tot. I-am spus de mai multe ori. Eram pe drumuri diferite. Nu am avut probleme de gelozii. Ea nu mai era implicată în relaţie şi din partea ei nimic… Nu mai era atentă. Mă consideram singur în relaţie. Cred că amândoi am luat hotărârea. Eu deja nu mai acceptam să trag singur. Mi-a fost greu la început, dar am înţeles că nu am de ce. A trecut aproape o lună. Nimeni nu e perfect”, a spus Edward Sanda la Antena Stars.

În luna aprilie a acestui an, mama lui Eduard a născut o fetiță perfect sănătoasă, iar artistul a făcut mărturisiri emoționante despre Elizabeth. Edward Sanda nu a știut că mama lui este însărcinată. Elizabeth a venit pe lume în urmă cu aproape o lună, iar Edward, cel care, împreună cu Ioana Ignat, a ținut primul loc a topurilor de radio cu piesa Doar pe a ta’, spune că a trăit atunci cel mai frumos sentiment.

