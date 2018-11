Printre artiștii care vor concerta la Electric Castle 2019 se mai numără Metric, Boys Noize, The Vaccines, Chinese Man, While She Sleeps, TOMMY CASH, SOFI TUKKER, Kronos Quartet, MONO (Japan), Viagra Boys, Lemaitre sau Handsome Furs.

Prețul biletelor la Electric Castle 2019 începe de la 399 de lei pentru un abonament valabil în toate zilele de festival. Există și varianta unui abonament cu acces în camping care costă 499 de lei. Biletele la Electric Castle 2019 se vor scumpi și vor costa 549 lei, respectiv 649 lei.

De asemenea, un bilet valabil doar o zi în cadrul festivalului de la Bonțida costă între 179 și 229 lei.

Florence + The Machine la Electric Castle 2019

Florence + The Machine este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construită în jurul personalităţii fascinante a solistei, compozitoarei şi fondatoarei Florence Welch. Din 2009, când a lansat primul album, trupa a adunat zeci de săptămâni în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume, nominalizări şi premii precum BRIT, Grammy, Mercury, BBC şi Billboard, conform Mediafax.

Concertul de la Electric Castle vine într-un moment esenţial în cariera Florence + the Machine, noul lor album, lansat în această vară, „High as Hope”, aducând schimbări esenţiale în linia muzicală, influenţate de modificările radicale pe care Florence Welch le-a făcut în viaţa ei, o maturitate confirmată atât în plan creativ, cât şi personal.

Concert 30 Seconds to Mars la Electric Castle 2019

Recompensat cu Oscar, star rock, simbol al modei, Jared Leto şi-a confirmat prezenţa la Electric Castle alături de fratele său, Shannon Leto – altfel spus, 30 Seconds to Mars.

Cel mai recent album „America” este promovat printr-un turneu mondial ce ajunge astfel şi în România, oferind publicului cea mai ambiţioasă producţie semnată până acum de trupa 30 Seconds to Mars.

Pe lângă un șir copleșitor de premii, 0 Seconds to Marș dețin chiar și un record Guinness.

Walk on Water, Rescue Me, Kings and Queen sunt cele mai recente hit-uri 30 Seconds to Mars, marcând un stil nou, cu puternice influențe electro, în muzica trupei.

Bring Me The Horizon la Electric Castle 2019

Bring Me The Horizon, revelația ediției cu numărul 4 a Electric Castle, revin în 2019 pe scena festivalului.

Probabil cea mai ambițioasă trupă rock britanică a momentului, BMTH va lansa oficial, la începutul lui 2019, un nou album care va fi promovat în cadrul unui turneu în Europa și Australia.

Doar două piese de pe viitorul Amo au fost prezentate până acum, dar fanii adevărați știu deja că albumul nu va semăna cu nimic din ce trupa a creat anterior.

Abonamentele pentru Electric Castle 2019 pot fi cumpărate de pe www.electriccastle.com.

sursă foto: Facebook Electric Castle