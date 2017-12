EXCLUSIV/Mihai Mărgineanu, atacat de rude și acuzat de nepăsare. Scrisoare veninoasă de la verișoara Clara

Cu câteva zile înaintea Crăciunului, perioadă în care trebuie să curgă dragoste față de familie și apropiați, Mihai Mărgineanu este arătat cu degetul de neamurile sale, care-i critică nepăsarea.

Într-o manieră inedită, verişoara solistului, cunoscuta poetă și scriitoare Clara Mărgineanu i-a dedicat o poezie solistului și, mai nou actorului, vărul său primar, în care descrie în versuri relația pe care nu o are cu acesta, mai ales de când a devenit o vedetă. Respectiv de când numele lui este legat de cel al popularului serial de televiziune ”Las Fierbinți”, devenit un fenomen în ultimii ani.

Mihai Mărgineanu arătat cu degetul de neamuri

”Suflet ghem de copil chinuind cuvinte atinse/ De cel dator, cu genunchi îndoliaţi de faimă,/Cel care strigă,”de tine nu-mi pasă!”/Mă vă regasi în urlet sec. Va striga. Îl apasă….”, își atenționează poeta ruda sa de sânge în poezia ”Fluierând a dispreț”, pe care i-o dedică folosind un mesaj neașteptat, în ciuda vehemenței cu care a compus poezia, ”cu prețuire, cu iubire, cu recunoștință, vărului meu, Mihai Mărgineanu” (20 decembrie, 2017)

”Femeia poem”, așa cum a fost numită după primul album muzical lansat, în care prietenii, nume importante ale scenei îi cântă poeziile, Clara Mărgineanu îi transmite în acidul poem mesaj de familie un mesaj explicit. ”Celebritatea ne va şantaja pe toţi, soseşte vama/ În care vei nega evidenţa, spărgând lumina”

Reprezentant de seamă al noului val poetic, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Clara Mărgineanu a publicat 12 volume de poezii și două volume de reportaje literare.

Fluierând a dispreţ

vărului meu, Mihai Mărgineanu

cu preţuire, cu iubire, cu recunoştinţă

”Ochii ei , ciopliţi de briceagul copilăriei,

Buza ei, scrijelită de cruzime,

Viaţa flueirând a dispreţ,

Sufet ghem de copil chinuind cuvinte atinse

De cel dator, cu genunchi îndoliaţi de faimă,

Cel care strigă.,,de tine nu-mi pasă!”

Mă vă regasi în urlet sec. Va striga. Îl apasă….

Celebritatea ne va şantaja pe toţi, soseşte vama

În care vei nega evidenţa, spărgând lumina

Nu suntem vinovaţi de toate acestea, nu aşa am vrut să trăim,

Numele meu este o vină, într-o biografie pustie,

Nu am vrut să trăiesc fără voi. Nu am vrut să îndur

Că existenţa e doar poemul care sfâşie…

Într-o dimineaţă, Mihai, îţi vei da seama,

Că oscioarele sfărâmate pot nimeri Raiul.

Pur şi simplu, îţi vei da seama.

Pur şi simplu, îţi vei da seama.

Pur şi simplu… îţi vei da seama.”