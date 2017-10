FC Voluntari – FCSB 0-0. Dică a răbufnit la adresa lui Alibec: ”N-are comportament de jucător profesionist”. Toate reacțiile după primul meci în nocturnă de pe stadionul din Voluntari.

Jucătorii de la FC Voluntari au înjurat-o pe Steaua, folosind o scandare celebră în Giulești. Se știe că la FC Voluntari sunt mulți rapidiști în conducere.

FC Voluntari – FCSB 0-0. Dică a răbufnit la adresa lui Alibec: „Voi avea o discuție cu el”

Nicolae Dică l-a criticat pe Denis Alibec pentru comportamentul său. după schimbare, Alibec a demolat o ușă care i-a ieșit în cale!

„Băieții au avut o atitudine bună. Îmi pare rău că n-am câștigat. Și-au creat și ei două ocazii pe final. Întrebați-l pe Alibec de ce are aceste ieșiri. Voi avea o discuție cu el și veți veedea ce se va întâmpla în continuare. Nu e comportament de jucător profesionist”, a răbufnit antrenorul Nicolae Dică.

„Am jucat cu un om în minus, am jucat fără atacant, dădea mingiile la ei. O să stea pe bancă, o să rupă banca. N-o să mai fie alintat. El e copil, trebuie să-l alintăm. N-am avut agresivitate, la ei s-a văzut.

Nu se poate câștiga un meci fără șut pe poartă. Vai de capul lui, crede că se joacă cu mine? La Steaua nu poate să facă așa ceva. Să facă la echipa lui, când o avea, nu la Steaua. O să stea pe bancă și o să rupă banca. O să discut cu Dică ce măsuri luăm”, a spus și Gigi Becali.

Benzar: „Să-și dea viața la fel și cu alți adversari”

Romario Benzar a remarcat dăruirea gazdelor: „Am pregătit ceva la antrenament, dar în timpul jocului n-am pus în practică. Sper să-și dea viața și cu celelalte echipe la fel.

În Europa am făcut meciuri bune, trebuie să ne îmbunătățim și jocul. Era important să fi luat cele trrei puncte, dar le-am făcut un cadou și se pot distanța. Alibec n-a cedat, era doar nervos. Se pregătește foarte bine, e jucător de mare calitate”.

Teixeira a recunoscut că jocul n-a mers: „Am venit să facem un meci bun, dar am ratat foarte mult. Bine că Niță a avut o zi bună. Mi-a dat un galben la care adversarul a recunoscut că a făcut fault, arbitrul l-a auzit, dar a rămas cu galben”.

Fostul stelist Marinescu: „Suntem mulți care nu ținem cu această echipă”

„Ne-am bucurat, pentră am făcut un joc bun, am luat un punct. Oricine se bucură să ia un punct cu ei. Era bine dacă înscriam. Am aut o ocazie, n-am fructificat-o, au avut și ei”, a spus ex-stelistul Alexandru Tudorie.

„Suntem mulți jucători care nu ținem cu această echipă”, a explicat lLurențiu Marinescu de ce au înjurat cu atâta patos pe Steaua. Mijlocașul a jucat în sezonul 2010 – 2011 la Steaua! „Și ei au avut ocazii, și noi. N-a fost penalty, a fost în afara careului”, a recunoscut, cu fair-play, Marinescu.

