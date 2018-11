La cei 47 de ani ai săi, prezentatoarea emisiunii „Ce se întâmplă, doctore?” este un exemplu de eleganță în peisajul monden din România. Vedeta a impresionat și miercuri seară, la Gala Unica 2018, unde a avut o apariție apreciată de toți cei prezenți la eveniment.

Oana nu-și arată vârsta, iar acest lucru se datorează unui stil de viață sănătos pe care vedeta l-a adoptat în urmă cu câțiva ani.

„Mănânc multe legume și fructe și ador toate condimentele. Am alimente preferate – mere, și mănânc minimum 5-6 pe zi, de când mă știu. În plus, încă din copilărie, ronțăiam mereu alune de pădure, migdale, sâmburi de caisă, nuci. Evit făina de grâu, întrucât am o oarecare intoleranță la gluten, și prefer hrișcă, ovăzul, quinoa. Merg la un studio de pilates de trei ori pe săptămâna, unde lucrez cu un antrenor personal. La capitolul cosmetice, folosesc și produse și creme din comerț… De fapt, nici nu mai pot să mă spăl pe mâini cu alte săpunuri lichide, căci sunt prea agresive pentru pielea mâinilor mele. Mai ales că am rămas încă din facultate cu obiceiul de a mă spăla foarte des pe mâini. Pentru față prefer dermatocosmetice, precum și apa termală, dar și alte produse profesionale, recomandate de cosmeticiana mea”, spunea Oana Cuzino, într-un interviu pentru revista Tango.

Ca în fiecare an, Gala Unica premiază cei mai buni oameni din modă, frumuseţe, artă, blogging, showbiz, implicare socială. Cititorii revistei Unica au avut ocazia de a-și exprima preferințele pe site-ul revistei, la cele 9 categorii, iar în această seară, vor fi anunțați câștigătorii.

Foto: Vlad Chirea, Sorin Cioponea